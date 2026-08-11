Hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho hóa chất ở Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, rạng sáng 11/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Trung tâm hậu cần PJK Pyeongtaek 1 ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

Nhà chức trách đã phát lệnh huy động lực lượng cứu hỏa trên toàn quốc do đánh giá nguy cơ đám cháy lan rộng và lượng lớn vật liệu nguy hiểm được lưu trữ tại cơ sở này.



Sở Cứu hỏa và Phòng chống thiên tai tỉnh Gyeonggi cho biết đám cháy bùng phát khoảng 0h03 tại một nhà kho thuộc Trung tâm PJK Pyeongtaek 1 sau khi hệ thống báo cháy tự động phát tín hiệu.

Trước nguy cơ cháy lan cao, lực lượng chức năng nhanh chóng nâng mức ứng phó và điều động nhân lực, phương tiện từ các thành phố, tỉnh lân cận.



Trung tâm PJK Pyeongtaek 1 là cơ sở hậu cần chuyên dụng có quy mô lớn, phục vụ lưu trữ vật liệu nguy hiểm và hóa chất.

Cơ sở có diện tích đất khoảng 26.793 m², tổng diện tích xây dựng 9.214 m², gồm 6 nhà kho cao 21,2 m và một tòa nhà hành chính.

Các kho hàng được trang bị hệ thống đông lạnh, làm lạnh, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời lưu trữ vật liệu nguy hiểm loại 4 cùng nhiều loại hóa chất.

Theo phân loại của Hàn Quốc, vật liệu nguy hiểm loại 4 chủ yếu là các chất lỏng dễ cháy, trong đó có sản phẩm dầu mỏ và cồn.



Đáng chú ý, tại nhà kho xảy ra hỏa hoạn có khoảng 1,91 triệu lít vật liệu nguy hiểm loại 4 và hóa chất thông thường thuộc khoảng 100 chủng loại. Quy mô lớn của lượng vật liệu này làm gia tăng nguy cơ cháy lan, phát sinh khí độc hoặc xảy ra các sự cố thứ cấp, buộc lực lượng cứu hỏa phải triển khai phương án ứng phó thận trọng.



Do trung tâm cũng chuyên xử lý phương tiện điện và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất xe điện, lực lượng chức năng đang kiểm tra khả năng pin xe điện hoặc pin đã qua sử dụng có được lưu trữ tại khu vực xảy ra cháy hay không.

Việc xác định chính xác loại hàng hóa trong kho có ý nghĩa quan trọng đối với việc lựa chọn phương án chữa cháy và kiểm soát các nguy cơ phát sinh tiếp theo.



Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau khoảng 5 giờ ứng phó. Mức ứng phó được hạ từ cấp 2, với 51-80 xe chữa cháy được huy động, xuống cấp 1, với 31-50 xe.

Tuy nhiên, lệnh huy động lực lượng cứu hỏa toàn quốc vẫn được duy trì nhằm đề phòng đám cháy bùng phát trở lại hoặc xuất hiện nguy cơ mới.



Đến thời điểm hiện tại, vụ cháy tại Pyeongtaek chưa ghi nhận thương vong về người. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng đối với khu vực xung quanh và rà soát toàn bộ số vật liệu nguy hiểm được lưu trữ tại cơ sở này./.

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