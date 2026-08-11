Du lịch cùng thú cưng lên ngôi tại Hàn Quốc giữa mùa nắng nóng

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, xu hướng du lịch và nghỉ dưỡng cùng thú cưng đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc, thúc đẩy các khách sạn và khu nghỉ dưỡng mở rộng dịch vụ dành riêng cho vật nuôi và phát triển nhiều chương trình trải nghiệm mới dành cho cả thú cưng và chủ nuôi.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ giới kinh doanh dịch vụ lưu trú Hàn Quốc ngày 11/8 cho biết các phòng nghỉ cho phép mang theo thú cưng, khu vui chơi và bể bơi dành riêng cho vật nuôi đang được khách hàng nước này quan tâm, trong khi những chương trình kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe như yoga, massage hay các hoạt động giao lưu cùng thú cưng cũng thu hút ngày càng nhiều du khách.

Kensington Resort Chungju - Khu nghỉ dưỡng thân thiện với thú cưng do Eland Park điều hành, ghi nhận lượng đặt phòng trong tháng 8 tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo doanh nghiệp này, các dịch vụ như quán cà phê trong nhà cho phép mang theo thú cưng, khu vui chơi với thú cưng, khu bể bơi dành riêng cho vật nuôi, đặc biệt được ưa chuộng trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Ngày 22/8, khu nghỉ dưỡng dự kiến tổ chức chương trình “Pet Yoga," cho phép chủ nuôi và chó cùng tham gia các bài tập giãn cơ. Chương trình được thiết kế nhằm kết hợp chăm sóc sức khỏe với tăng cường sự gắn kết giữa vật nuôi và chủ nhân.

Tại Sono Calm Yeosu do Tập đoàn Sono International vận hành, hầu hết các phòng cho phép mang theo thú cưng đã được đặt kín đến hết tháng 8. Đặc biệt, các phòng có tầm nhìn ra biển dành cho khách đi cùng thú cưng, với giá khoảng 500.000 won (khoảng 352,60 USD)/đêm, được đặt trước với tốc độ nhanh chóng mặt, trong đó phòng cho ngày 15/8, dịp nghỉ lễ Quốc khánh Hàn Quốc, đã hết chỗ từ sớm.

Tại Sonopet Club & Resort ở quận đảo Hongcheon của tỉnh Gangwon, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các phòng dành cho khách đi cùng thú cưng trong tháng 8 cũng tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Để phục vụ du khách trong mùa hè, Sonopet Club & Resort tổ chức chương trình “2026 Sonopet Summer Breeze Lounge” tại khu vực ngoài trời của Sonopet Lounge trong công viên Vivaldi đến ngày 6/9.

Khu nghỉ dưỡng lắp đặt hệ thống phun sương làm mát, giúp giảm nhiệt độ cảm nhận khoảng 3-4 độ C, đồng thời cung cấp dịch vụ ngâm chân bằng nước đá cho chủ nuôi và cho thuê miễn phí thảm làm mát dành cho chó.

Trong khi đó, Kinok - Khách sạn thân thiện với thú cưng thuộc Tập đoàn Kyowon, tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm nhân dịp kỷ niệm 2 năm hoạt động, kéo dài đến ngày 5/9.

Đáng chú ý, chương trình khai mạc ngày 30/8 có buổi giao lưu “Ask Me Anything, Dog” với huấn luyện viên Kang Hyung Wook, trong đó khách lưu trú có thể đặt câu hỏi về hành vi, chăm sóc và đời sống của thú cưng.

Khách sạn cũng tổ chức các lớp hướng dẫn massage giúp thư giãn cơ bắp và chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi, cùng hoạt động vẽ chân dung thú cưng do họa sỹ chuyên nghiệp thực hiện. Ngoài ra, Kinok phối hợp với thương hiệu thức ăn cho thú cưng BomBom triển khai khu trải nghiệm “Pet Makase," cho phép chủ nuôi tự lựa chọn nguyên liệu như thịt gà, thịt vịt, thịt lợn, nước hầm xương bò và Omega-3 để chuẩn bị bữa ăn cho vật nuôi.

Giới kinh doanh khách sạn Hàn Quốc nhận định nhu cầu nghỉ dưỡng cùng thú cưng đang tạo ra một phân khúc mới trong thị trường du lịch Hàn Quốc. Trong mùa Hè, các sản phẩm lưu trú kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi và trải nghiệm dành riêng cho thú cưng được dự báo sẽ tiếp tục phát triển, khi ngày càng nhiều người coi vật nuôi là thành viên trong gia đình và có nhu cầu cùng chúng trải nghiệm các kỳ nghỉ./.

Hàn Quốc: Bùng nổ dịch vụ nghỉ dưỡng cùng thú cưng trong mùa du lịch Xuân Một đại diện ngành khách sạn Hàn Quốc cho biết dịch vụ thân thiện với thú cưng không còn là một chiêu trò tiếp thị đơn thuần mà đã trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành công nghiệp lưu trú.