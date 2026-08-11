Bí ẩn con tàu La Mã nằm dưới đáy biển Sicily suốt 2100 năm

Nhà chức trách Italy vừa thông báo phát hiện một xác tàu từ thời La Mã ngoài khơi Mazara del Vallo, thuộc tỉnh Trapani, vùng Sicily, cùng hàng trăm bình gốm amphora cổ.

Phát hiện được đánh giá là một trong những khám phá khảo cổ dưới nước đáng chú ý của Italy trong những năm gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, xác tàu nằm cách Mazara del Vallo khoảng 3 hải lý, ở độ sâu 46 m dưới mặt nước biển. Dựa trên những dấu tích ban đầu, các chuyên gia xác định con tàu có niên đại từ khoảng giữa thế kỷ 2 đến thế kỷ 1 trước Công nguyên, tương đương 2100 năm tuổi.

Tại khu vực xác tàu, các nhà nghiên cứu phát hiện hàng trăm bình gốm amphora-loại bình cao, thân dài, có hai quai, được sử dụng phổ biến ở Địa Trung Hải thời cổ đại để vận chuyển hàng hóa, trong đó có rượu vang. Các thợ lặn cũng tìm thấy 2 mỏ neo bằng chì và một cấu trúc khác làm bằng chì. Theo đánh giá ban đầu, con tàu dài khoảng 21 m và rộng 6 m.

Bộ trưởng Văn hóa Italy Alessandro Giuli đánh giá đây là một trong những phát hiện khảo cổ dưới nước quan trọng nhất của nước này trong những năm gần đây.

Theo ông Giuli, phát hiện trên cung cấp thêm tư liệu về đời sống con người, các tuyến đường thương mại và hoạt động giao thương từng diễn ra tại Địa Trung Hải-khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nền văn minh cổ đại.

Trong thời gian tới, xác tàu sẽ tiếp tục được nghiên cứu, lập hồ sơ và bảo vệ nhằm làm rõ hơn bối cảnh khảo cổ, nguồn gốc số hàng hóa cũng như hành trình của con tàu. Các biện pháp bảo vệ cũng nhằm hạn chế nguy cơ hiện vật bị đánh cắp hoặc xâm hại.

Vùng biển phía Tây Sicily được đánh giá là khu vực lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng về lịch sử hàng hải, thương mại và giao lưu văn hóa tại Địa Trung Hải. Phát hiện mới được kỳ vọng góp phần bổ sung những tư liệu về hoạt động giao thương trên vùng biển này cách đây hơn 2000 năm./.

Phát hiện xác tàu chiến Đan Mạch dưới đáy biển hơn 200 năm Phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ thêm về trận hải chiến mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Đan Mạch, đồng thời hé lộ những câu chuyện đời thường của các thủy thủ trên con tàu hơn 2 thế kỷ trước.