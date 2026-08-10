Tấn công gây nhiều thương vong tại Nga và Ukraine

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 10/8, Văn phòng người đứng đầu CH Tatarstan thuộc LB Nga cho biết 12 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở công nghiệp và công trình dân sự ở thành phố Nizhnekamsk.

Chính quyền địa phương đã tuyên bố treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân.



Trong khi đó, trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga Alexei Kuznetsov cho biết 28 người, trong đó có 1 trẻ em, đã phải nhập viện sau vụ tấn công trên.



Cũng trong ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 456 UAV nhằm vào các mục tiêu tại nhiều khu vực trên cả nước trong đêm, trong đó có các tỉnh Bryansk, Kaluga, Tula, Belgorod, Voronezh, Saratov, Orenburg, khu vực thủ đô Moskva, CH Tatarstan.



Cùng ngày, Văn phòng Công tố tỉnh Kharkov, miền Đông Bắc Ukraine, cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào làng Bugaivka thuộc huyện Chuguiv.

Ngoài ra, giới chức Ukraine còn cho biết 14 người cũng đã bị thương và nhiều tòa nhà cũng như cơ sở hạ tầng bị hư hại sau vụ tấn công nhằm vào tỉnh Odessa.



Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), các vụ tấn công bằng UAV cũng nhắm mục tiêu vào các trạm xăng và cơ sở công nghiệp tại tỉnh Poltava, gây nhiều vụ hỏa hoạn. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 92 UAV trong đêm./.

Tổng thống Nga thay đổi vị trí các chỉ huy tại mặt trận Ukraine Theo Interfax, ngày 5/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố về việc luận chuyển và bổ nhiệm một loạt tướng lĩnh chỉ huy trên mặt trận Ukraine và Bộ Quốc phòng Nga.