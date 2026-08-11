Việt Nam “tái chiếm” trái tim du khách Nga, lượng khách tăng mạnh

Năm 2025, Việt Nam đã đón lượng kỷ lục khách du lịch Nga. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), trong năm ngoái đã có gần 690.000 lượt du khách Nga tới Việt Nam và trong nửa đầu năm nay con số này đã là hơn 742.000 lượt, đưa Nga đứng thứ ba trong danh sách về số lượng du khách đến Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bình luận về những bứt phá của du lịch Việt Nam trong việc thu hút du khách Nga, trang Kommersant-Review chuyên về các vấn đề kinh tế và thương mại đã nêu những lý do sau:

Thứ nhất là giao thông hàng không được mở rộng mạnh so với giai đoạn trước. Cụ thể, từ sau đại dịch COVID-19 đến năm 2025, giao thông hàng không giữa Nga và Việt Nam rất hạn chế và hầu hết những đường bay từ Nga đến các thành phố nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam mà du khách Nga yêu thích đều là đường bay trung chuyển.

Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khai thác các chuyến bay thẳng giữa Moskva và Hà Nội. Bên cạnh đó, hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot bắt đầu khai thác các chuyến bay đến Nha Trang.

Các công ty du lịch cũng nối lại các chương trình bay thuê bao, trong khi các hãng hàng không Nga mở các chuyến bay đến các điểm đến nghỉ dưỡng.

Việc mở rộng dịch vụ vận tải hàng không là động lực chính đằng sau sự phục hồi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Theo các chuyên gia thị trường được phỏng vấn, doanh số bán hàng đã tăng mạnh sau đó.

Trên thực tế, nhu cầu đối với Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân trong 2 năm qua. Theo báo cáo của Intourist, hãng lữ hành hàng đầu tại Nga, doanh số các tour từ nguồn du khách Nga đến Việt Nam đã tăng gấp 10 lần trong năm ngoái và xu hướng này thậm chí sẽ còn mạnh hơn trong năm nay.

Khách du lịch Nga mua sắm ở khu vực phố đêm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Hiện tại, Intourist đang ghi nhận mức tăng 231% về nhu cầu đến Việt Nam so với cùng kỳ năm ngoái. Intourist nhấn mạnh: "Việt Nam không chỉ duy trì mà còn củng cố vị thế của mình. Điều này được thúc đẩy bởi các yếu tố sau: mở rộng chương trình bay, giá cả hợp lý, cơ sở khách sạn tốt và sự quan tâm ngày càng tăng ở châu Á nói chung."

Trong khi đó, theo Russian Express, lượng đặt chỗ cho năm 2025 đã tăng 294% so với năm 2024. Công ty này ghi nhận lượng đặt chỗ mùa Hè chiếm 34,5% tổng doanh số bán hàng cho các điểm đến tại Việt Nam trong năm.

Theo đó, nhu cầu của du khách Nga đạt mức cao điểm dự kiến vào các mùa truyền thống như mùa Đông tại các khu nghỉ dưỡng phía Nam (dịp nghỉ Tết Nguyên đán và Giáng sinh) và mùa Hè tại các khu nghỉ dưỡng phía Bắc (giai đoạn tháng Bảy, tháng Tám).

Bên cạnh đó, dịch vụ lưu trú Ostrovok cũng cho biết số lượng đặt chỗ đến Việt Nam năm nay đã tăng gần gấp đôi, cụ thể là tăng 85% vào mùa Hè. Nhu cầu cho giai đoạn Thu Đông vẫn rất cao, với lượng đặt chỗ từ tháng 9-12 tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trưởng bộ phận báo chí của dịch vụ lập kế hoạch du lịch OneTwoTrip Elena Shelekhova nhận định, nhờ đa dạng các chuyến bay, nhu cầu của khách hàng đối với Việt Nam đã tăng 25% trong năm nay, với thị phần hiện đạt 3,5%.

Thứ hai, Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến châu Á có giá cả phải chăng nhất - một trong những lợi thế quan trọng hàng đầu.

Theo Intourist, chi phí trung bình cho một kỳ nghỉ ở Việt Nam hiện nay vào khoảng 1.200 USD/người.

Báo Russian Express đưa tin một tour du lịch 7 đêm (bao gồm vé máy bay cho 2 người tại khách sạn 4 sao, kèm bữa sáng) có giá khởi điểm từ 153.000 ruble vào mùa Hè và 158.000 ruble vào mùa Thu; các tour du lịch dịp năm mới có giá từ 179.000 ruble.

Còn theo PAC Group, 7 đêm tại khách sạn 4 sao bao gồm bữa sáng và vé máy bay cho 2 người sẽ có giá khoảng 150.000 ruble. Russian Express nhận xét Việt Nam cung cấp chỗ ở và dịch vụ chất lượng cao, bãi biển đẹp, nhiều chương trình tham quan đa dạng và cơ sở hạ tầng phát triển tốt.

Xét về giá cả, các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam hiện nay là Thái Lan và Trung Quốc. Ostrovok cho biết giá phòng trung bình mỗi đêm tại các cơ sở lưu trú ở Việt Nam trong năm nay là 6.300 ruble.

Trong khi đó, giá phòng trung bình mỗi đêm ở Thái Lan là 8.900 ruble, ở Indonesia là 9.000 ruble và Sri Lanka là 10.000 ruble.

Trưởng bộ phận báo chí của dịch vụ lập kế hoạch du lịch OneTwoTrip Elena Shelekhova nhận định: "Việt Nam vẫn là điểm đến có giá cả phải chăng hơn so với các đối thủ cạnh tranh chính ở châu Á."

Khách hàng của OneTwoTrip đi nghỉ ở Việt Nam dài ngày hơn ở các nước khác. Cụ thể, thời gian trung bình đi nghỉ dài ngày ở Việt Nam là 5,6 ngày, Thái Lan 5,1 ngày và Trung Quốc 3,4 ngày. Đến Việt Nam, du khách Nga có được nhiều ngày lưu trú hơn với ngân sách tiết kiệm hơn.

Tuy nhiên, bất chấp giá cả phải chăng hơn, Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan về danh mục khách sạn. Các khách sạn nổi tiếng nhất trong mùa cao điểm, chẳng hạn như Phú Quốc vào mùa Đông, có thể kín phòng trước vài tháng, và việc xác nhận đặt phòng đôi khi mất rất nhiều thời gian.

Theo Intourist, mặc dù ngành khách sạn tại Việt Nam đang phát triển nhưng tình trạng thiếu phòng có thể xảy ra tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, nhất là trong mùa cao điểm.

Du khách Nga tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khi đó, Russian Express lưu ý một xu hướng toàn cầu khác ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng: đó là tăng cường đặt phòng trước và các chương trình giảm giá đặc biệt khi đặt phòng sớm. Theo đó, thời gian đặt phòng trước hiện mở rộng lên đến 7-8 tháng.

Điều này đặc biệt đúng với Đà Nẵng trong mùa Hè và Phú Quốc trong mùa du lịch 2026-2027. Intourist xác nhận bắt đầu nhận đặt phòng cho các tour đến Việt Nam cho dịp Tết Nguyên đán từ cuối tháng Tư vừa qua.

Theo các chuyên gia, nhóm đối tượng khách du lịch chính đến Việt Nam là các gia đình Nga. Họ thường đi du lịch trong thời gian khá dài, trung bình 10 đêm. Ngoài kỳ nghỉ biển truyền thống, du khách cũng quan tâm đến các chương trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển và tham quan.

Ngoài ra, du khách cũng tích cực quan tâm đến văn hóa, ẩm thực và các điểm tham quan tự nhiên tại Việt Nam.

Nha Trang vẫn là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất với du khách Nga nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều lựa chọn chỗ ở và cơ hội cho kỳ nghỉ biển. Ngoài ra, Cam Ranh, Phú Quốc, Mũi Né và Đà Nẵng cũng rất được ưa chuộng. Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được nhiều du khách tự túc lựa chọn.

Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) nhận định rằng nhu cầu du lịch Việt Nam của du khách Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm nay.

Theo Russian Express, triển vọng của Việt Nam được đánh giá rất tích cực trong bối cảnh du khách Nga tiếp tục quan tâm đến Việt Nam nhờ hệ thống giao thông thuận tiện, nhiều khu nghỉ dưỡng đa dạng và không có tính mùa vụ rõ rệt.”

Việt Nam có khả năng tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu về nhu cầu du lịch đối với du khách Nga và theo nhận định của tờ Intourist, dự kiến đến cuối năm nay lượng du khách Nga đến Việt Nam có thể đạt khoảng 1 triệu người, hứa hẹn thiết lập kỷ lục lịch sử./.

Du khách từ Nga đến Việt Nam tăng gần 3 lần trong nửa đầu năm Việt Nam đứng thứ 4 về doanh số bán tour trọn gói tại Nga trong tháng 7 với 7,8% thị phần, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua Thái Lan (4,7%), Trung Quốc (4,3%).