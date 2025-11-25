Bất chấp tình trạng thời tiết ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam gần đây không thuận lợi, các công ty lữ hành Nga cho biết không có trường hợp hủy hoặc giảm lượng đặt tour đến Việt Nam, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn với khách du lịch Nga.

Bà Anara Uralova, Tổng Giám đốc công ty lữ hành One Click Travel với nhiều khách hàng nghỉ dưỡng tại Nha Trang, đánh giá tình hình ở trung tâm thành phố vẫn ổn định, cơ sở hạ tầng du lịch đang hoạt động bình thường và các cơ sở lưu trú vẫn tiếp tục đón khách. Lũ lụt ngắn đã ảnh hưởng đến một số khu dân cư ở ngoại ô, nhưng trung tâm du lịch vẫn hoạt động bình thường.

Theo bà, công ty đã thực hiện các điều chỉnh cho các chương trình tham quan: một số chuyến đi đã được tạm thời lên lịch lại hoặc thay thế bằng các tuyến đường khác vì sự an toàn và thoải mái của du khách.

Một số du khách chuẩn bị đi nghỉ có đặt câu hỏi về tình hình ngập lụt gần đây tại Nha Trang, song không có xáo động đáng kể hay tình trạng huỷ phòng đồng loạt.

Trong khi đó, ông Artur Muradyan, Giám đốc Điều hành của Space Travel, cũng cho biết thời tiết không ảnh hưởng nhiều đến các khu nghỉ dưỡng. Ngoài điểm đến ưa thích Nha Trang, du khách Nga đang chuyển hướng du lịch mùa Đông sang các khu vực khác như Phú Quốc và Phan Thiết.

Ông Andrey Podkolzin, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng của ITM Group, cũng đánh giá dù lũ lụt ảnh hưởng đến các bãi biển dọc bờ biển từ Nha Trang đến Phú Yên và Quy Nhơn, thiệt hại đối với khách sạn và khu nghỉ dưỡng không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, các bãi biển đang được làm sạch nhanh nhất có thể để phục vụ du khách.

Theo báo cáo trước đó của Hiệp hội Du lịch Nga (RTI), Việt Nam trong tốp đầu về doanh số tour du lịch trọn gói của nhiều công ty lữ hành trong năm 2025. Các khách sạn nổi tiếng đều đã kín phòng cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo Cục Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, lưu lượng khách du lịch đến Việt Nam đã tăng gấp 5 lần trong 9 tháng đầu năm 2025, từ 20.600 lên 153.000 lượt./.

Điểm “trú Đông” Phú Quốc sẽ đón hàng chục nghìn du khách Nga mỗi tháng Từ tháng 10, đặc khu Phú Quốc sẽ đón hơn 10.000 khách Nga và CIS mỗi tháng qua các chuyến bay charter, khẳng định điểm đến “trú Đông” lý tưởng trong mùa cao điểm du lịch mùa Đông 2025-2026.