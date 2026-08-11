Du lịch Việt Nam “ngược dòng” xu hướng chung của thị trường Đông Nam Á

Du lịch Việt Nam đang cho thấy một chuyển động khá khác biệt so với xu hướng chung của thị trường Đông Nam Á. Trong khi du khách trong khu vực ngày càng hướng về các điểm đến Đông Á, nhu cầu du lịch tại Việt Nam trong quý II/2026 vẫn được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa, đặc biệt là các điểm đến ven biển và đảo.

Thông tin trên được Giám đốc Quốc gia Traveloka, bà Huỳnh Thị Mai Thy, chia sẻ dựa trên kết quả từ báo cáo chuyên sâu Traveloka SEA Index, ngày 11/8.

Theo đó, Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng là những điểm đến có mức tăng trưởng nhu cầu nổi bật. Phú Quốc dẫn đầu chỉ số nhu cầu của báo cáo với 100 điểm (lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ năm trước). Côn Đảo đạt 96 điểm, Hội An 92 điểm và Đà Nẵng 88 điểm.

Những con số này cho thấy một xu hướng đáng chú ý: trong khi du lịch khu vực đang mở rộng mạnh về phía Bắc và Đông Bắc Á, người Việt vẫn dành sự quan tâm lớn cho những điểm đến nội địa, đặc biệt là nơi có khả năng kết hợp nghỉ dưỡng biển với trải nghiệm văn hóa.

Biển đảo: Động lực của du lịch nội địa

Bà Huỳnh Thị Mai Thy cho hay ở nhóm điểm đến được đặt dịch vụ nhiều nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu. Nếu Hà Nội duy trì sức hút nhờ tài nguyên văn hóa, lịch sử và hệ thống dịch vụ đa dạng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm du lịch đô thị, thì Đà Nẵng nổi bật với mức tăng trưởng ở nhiều nhóm nhu cầu.

Đáng chú ý, lượng đặt vé tham quan Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng tăng 132% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng du khách tìm kiếm những điểm đến có hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng thay vì chỉ nghỉ dưỡng đơn thuần.

Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Tuy nhiên, nếu bảng xếp hạng về tổng lượng đặt dịch vụ phản ánh những điểm đến vốn đã quen thuộc, thì tốc độ tăng trưởng lại cho thấy sự dịch chuyển rõ hơn của nhu cầu. Các điểm đến biển và đảo đang tăng nhanh hơn mặt bằng chung của thị trường.

Điều này cũng là một gợi ý cho phát triển sản phẩm du lịch: lợi thế biển của Việt Nam vẫn còn sức hút lớn với khách nội địa, nhưng nhu cầu không chỉ dừng ở nghỉ dưỡng. Khả năng kết hợp biển, thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm đang trở thành yếu tố quan trọng để tạo sức hút mới cho điểm đến.

Ở cấp độ khu vực, bức tranh lại có phần khác biệt. Traveloka SEA Index ghi nhận 12 điểm đến có tốc độ tăng trưởng đặt dịch vụ cao hơn mức trung bình tại ít nhất 3 trong 5 thị trường nguồn khách gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Chỉ bốn điểm đến là Osaka, Seoul, Đài Bắc (Trung Quốc) và Thượng Hải đạt mức tăng trưởng vượt thị trường tại cả 5 thị trường này.

Đáng chú ý, các thành phố cấp hai của Trung Quốc như Thành Đô, Thâm Quyến, Côn Minh và Trùng Khánh ghi nhận mức tăng trưởng cao gấp hai đến bốn lần mức trung bình của thị trường. Các chính sách miễn thị thực và việc Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách miễn thị thực với một số thị trường Đông Nam Á là những yếu tố hỗ trợ xu hướng này.

Trong bức tranh đó, Đà Nẵng là điểm đến Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong nhóm có mức tăng trưởng nổi bật tại bốn trong năm thị trường nguồn. Thành phố ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể từ Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cho thấy sức hút của điểm đến không chỉ đến từ thị trường nội địa.

Du khách trải nghiệm khung cảnh làng chài tái hiện bên bờ biển ở Đà Nẵng. (Ảnh: Huỳnh Vân/Vietnam+)

Nhu cầu xuất ngoại theo cách chọn lọc

Bên cạnh xu hướng ưu tiên điểm đến trong nước, dữ liệu tìm kiếm cũng cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt đang phục hồi. Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, Bangkok là điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong quý II/2026, với lượng tìm kiếm tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thời gian lưu trú trung bình tại Bangkok cũng tăng từ 3,2 lên 3,6 đêm.

Singapore được khách Việt đặt dịch vụ nhiều nhất, với đà tăng trưởng có xu hướng tăng so với quý trước. Trong khi đó, Tokyo là điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng đặt dịch vụ nhanh nhất trong nhóm khách Việt, với lượng đặt tăng hơn 80%. Seoul tiếp tục thu hút nhóm khách Việt có mức chi tiêu cao gấp đôi so với một chuyến đi thông thường; trong khi Kuala Lumpur duy trì sức hút nhờ lợi thế về chi phí.

Những diễn biến này cho thấy du khách Việt không quay trở lại thị trường quốc tế theo một xu hướng duy nhất. Bên cạnh nhu cầu về những điểm đến quen thuộc trong khu vực, ngày càng có sự phân hóa về mục đích chuyến đi, thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu.

Từ những chuyển động trên, có thể thấy thị trường du lịch Việt Nam đang có đồng thời hai dòng nhu cầu. Một mặt, thị trường nội địa tiếp tục là bệ đỡ quan trọng, với biển đảo và những điểm đến giàu trải nghiệm giữ vai trò nổi bật. Mặt khác, nhu cầu outbound đang phục hồi, nhưng có xu hướng lựa chọn điểm đến cụ thể hơn và sẵn sàng kéo dài thời gian lưu trú.

Sự khác biệt giữa Việt Nam và xu hướng chung của Đông Nam Á cũng cho thấy dư địa lớn của thị trường nội địa. Khi người Việt tiếp tục lựa chọn những điểm đến trong nước, vấn đề đặt ra không chỉ là đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà cần liên tục làm mới trải nghiệm, tăng giá trị sản phẩm và mở rộng khả năng kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và các hoạt động tương tác giàu bản sắc./.

Du khách Việt chọn điểm đến Tokyo, Nhật Bản với lượng đặt chỗ tăng hơn 80% trên nền tảng Traveloka. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

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