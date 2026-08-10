Siết an ninh, an toàn, nâng cao sức cạnh tranh cho ngành du lịch Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặt yêu cầu tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Đáng chú ý, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt trong tổng thể nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh điểm đến Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Kế hoạch đồng thời yêu cầu gắn phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở đào tạo và người lao động trong ngành du lịch. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội sẽ được lồng ghép trong quá trình xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển du lịch.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; rà soát các quy định liên quan đến kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận tải khách du lịch, khu, điểm du lịch, hướng dẫn viên và những loại hình du lịch mới. Việc rà soát, hoàn thiện được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027 và các năm tiếp theo.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ quản lý du lịch. Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, hướng dẫn viên và sản phẩm du lịch sẽ được rà soát, chuẩn hóa, cập nhật.

Các vận động viên cùng thi đấu nội dung tốc độ tại Giải lướt ván diều Quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa vừa diễn ra hồi tháng 1/2026. (Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Bộ cũng nghiên cứu cơ chế kết nối thông tin với các bộ, ngành để phục vụ nhận diện, cảnh báo sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn của khách du lịch.

Kế hoạch đồng thời đặt yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sẽ được bổ sung nội dung về pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, văn hóa ứng xử, an toàn du lịch và kỹ năng phòng ngừa rủi ro. Doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên và người lao động cũng được tập huấn về các quy định pháp luật liên quan.

Công tác kiểm tra chuyên ngành sẽ được tăng cường, đặc biệt tại các địa bàn, khu, điểm du lịch trọng điểm và trong các dịp lễ, tết, mùa cao điểm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan trong quản lý người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đồng thời xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh quản lý tại điểm đến, kế hoạch cũng chú trọng an toàn trên không gian truyền thông. Ngành du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến “An toàn-Thân thiện-Hấp dẫn,” đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án truyền thông và xử lý khủng hoảng.

Việc theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội và truyền thông quốc tế được tăng cường nhằm kịp thời phối hợp cung cấp thông tin chính thống khi xuất hiện thông tin sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam và du lịch Việt Nam.

Kế hoạch cũng yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành và địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và kịp thời điều chỉnh giải pháp phù hợp với thực tiễn./.

Không có “ngoại lệ” cho du khách nước ngoài vi phạm pháp luật Việc quản lý tốt người nước ngoài đến du lịch không phải để tạo "rào cản" mà hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn cho cả cộng đồng, đưa Khánh Hòa thành điểm du lịch thu hút hấp dẫn.