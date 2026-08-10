Một buổi chiều ở Huế: Dạo quanh chùa Thiên Mụ và chèo SUP ngắm hoàng hôn trên sông Hương

Có những thành phố khiến người ta muốn đi thật nhiều để khám phá, nhưng cũng có những nơi chỉ cần sống chậm lại là đủ cảm nhận vẻ đẹp. Huế thuộc về kiểu thứ hai.

Vào một buổi chiều, khi ánh nắng không còn gay gắt, chỉ với vài giờ đồng hồ, du khách có thể trải qua hai sắc thái rất khác của Cố đô: sự tĩnh tại nơi chùa Thiên Mụ và cảm giác tự do khi chèo SUP trên dòng sông Hương. Một hành trình ngắn nhưng đủ để hiểu vì sao Huế luôn khiến người ta muốn quay trở lại.

Khoảng 15 giờ 30 là thời điểm lý tưởng để ghé thăm ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất xứ Huế trước khi kết thúc giờ tham quan. Tọa lạc trên đồi Hà Khê, bên tả ngạn sông Hương, chùa được xây dựng từ năm 1601 dưới thời chúa Nguyễn Hoàng và là một trong những biểu tượng văn hóa, tâm linh lâu đời của vùng đất Cố đô.

Đi qua cổng tam quan, không gian như chậm lại. Tháp Phước Duyên cao bảy tầng - công trình nổi bật nhất của chùa - hiện lên uy nghi giữa nền trời xanh. Từ sân chùa nhìn xuống, dòng Hương mềm mại uốn quanh chân đồi, lặng lẽ trôi như đã làm suốt hàng trăm năm qua.

Không ít du khách dành gần một giờ để dạo bước trong khuôn viên, ngắm Đại Hồng Chung, điện Đại Hùng, những chậu bonsai cổ và khoảng sân rợp bóng cây. Chùa Thiên Mụ không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi để tìm một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. Chính sự thanh tịnh ấy tạo nên một khởi đầu nhẹ nhàng cho hành trình khám phá buổi chiều.

Chùa Thiên Mụ không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi để tìm một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại. (Nguồn: Vietnam+)

Khoảng 16 giờ 30, khi chùa chuẩn bị khép lại giờ đón khách, du khách có thể rời khuôn viên và di chuyển xuống bến chèo SUP. Chỉ mất vài phút, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng mái chèo khẽ chạm mặt nước, tiếng cười nói của những nhóm bạn chuẩn bị xuống ván và dòng Hương đang ánh lên sắc vàng dưới nắng cuối ngày.

Đây là một trong những đoạn sông khá yên ả của dòng Hương Giang. Mặt nước ít gợn sóng, dòng chảy hiền hòa nên phù hợp cả với những người lần đầu làm quen với môn chèo ván đứng. Sau vài phút hướng dẫn, chiếc SUP nhẹ nhàng rời bến, đưa người chèo trôi giữa khoảng không gian rộng mở, nơi chỉ còn màu xanh của cây cối, màu nước của dòng sông và bầu trời đang chuyển dần sang gam màu cam nhạt.

Điều thú vị nhất của hành trình không nằm ở việc chinh phục một quãng đường dài, mà ở góc nhìn rất khác về Huế. Từ giữa sông Hương, tháp Phước Duyên hiện lên trên đỉnh đồi Hà Khê, thấp thoáng sau những tán cây xanh.

Khi Mặt Trời dần khuất, mặt sông Hương lấp lánh. Mỗi nhịp chèo tạo nên những gợn sóng nhỏ lan xa rồi nhanh chóng tan biến. Xa xa là vài chiếc thuyền rồng lững lờ xuôi dòng, còn hai bên bờ, những hàng cây cổ thụ in bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Không ít người chọn buông mái chèo vài phút, để chiếc ván trôi chậm theo dòng nước và lặng ngắm hoàng hôn - khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày trên sông Hương.

Những năm gần đây, chèo SUP đã trở thành một sản phẩm du lịch mới của Huế, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách yêu thích trải nghiệm ngoài trời. (Nguồn: Vietnam+)

Khác với nhiều điểm chèo SUP thiên về chinh phục hay vận động mạnh, trải nghiệm trên sông Hương mang nhiều cảm xúc hơn. Đó là sự kết hợp giữa thể thao nhẹ nhàng và thưởng ngoạn cảnh sắc. Người chèo không chỉ khám phá dòng sông mà còn cảm nhận được nhịp sống đặc trưng của Huế - chậm rãi, trầm lắng nhưng không hề buồn tẻ.

Những năm gần đây, chèo SUP đã trở thành một sản phẩm du lịch mới của Huế, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách yêu thích trải nghiệm ngoài trời. Thay vì chỉ ngắm sông Hương từ cầu Trường Tiền hay ngồi thuyền nghe ca Huế, nhiều người lựa chọn đứng trên chiếc ván nhỏ để cảm nhận dòng sông ở khoảng cách gần nhất. Đó cũng là cách để khám phá một Huế trẻ trung hơn, năng động hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng vốn có.

Chèo SUP (viết tắt của Stand Up Paddle) là một bộ môn thể thao dưới nước có nguồn gốc từ Hawaii, ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Với thiết kế đơn giản gồm một tấm ván dài và mái chèo, SUP phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những ai yêu thích vận động nhẹ nhàng./.

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