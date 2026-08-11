TUI BLUE Han River tổ chức thành công Lễ khai trương tại Đà Nẵng

TUI BLUE Han River đã tổ chức thành công Lễ khai trương vào ngày 8/8/2026, chính thức đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu TUI BLUE tại trung tâm thành phố Đà Nẵng và mở ra một chương mới trong hành trình đón tiếp du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban, ngành địa phương, Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Quản lý Khách sạn, các đối tác, khách mời cùng đại diện các cơ quan truyền thông.

Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đối với TUI BLUE Han River mà còn đánh dấu thành quả của quá trình chuẩn bị và phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị quản lý, các đối tác và toàn thể đội ngũ khách sạn.

Dấu mốc chính thức của TUI BLUE Han River tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chương trình khai trương, khách mời đã có dịp tham quan và trải nghiệm các không gian nổi bật của TUI BLUE Han River, từ hệ thống phòng nghỉ, khu vực hội họp đến các tiện ích ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Lễ khai trương diễn ra với các hoạt động chào đón khách, múa lân-rồng, phát biểu từ đại diện Ban Lãnh đạo, nghi thức cắt băng khánh thành và chương trình tiệc tối dành cho khách mời. Không khí của sự kiện thể hiện tinh thần kết nối giữa TUI BLUE Han River với các đối tác, cộng đồng địa phương và những đơn vị đã đồng hành cùng khách sạn trong quá trình chuẩn bị đi vào hoạt động.

Sau Lễ khai trương ngày 8 tháng 8, TUI BLUE Han River chính thức đón khách lưu trú từ ngày 9/8/2026.

Trải nghiệm lưu trú bên sông Hàn

Tọa lạc tại trung tâm Đà Nẵng, bên sông Hàn và cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng khoảng 10 phút di chuyển, TUI BLUE Han River sở hữu 125 phòng nghỉ cao cấp. Khách sạn được phát triển nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách nghỉ dưỡng, khách công tác, cặp đôi và gia đình, đồng thời mang đến khả năng kết nối thuận tiện với các khu thương mại, điểm vui chơi, nhà hàng và các địa danh nổi tiếng của thành phố.

Hệ thống tiện ích của khách sạn bao gồm The RESTAURANT – nhà hàng phục vụ cả ngày; The BAR với tầm nhìn hướng sông Hàn và Cầu Rồng; BLUE moon Rooftop Restaurant; Infinity Swimming Pool & Pool Bar; BLUE Spa; BLUEf!t Gym cùng hệ thống phòng họp Sông Hàn I, II và III.

Đặc biệt, các không gian trên cao của khách sạn mang đến góc nhìn rộng về trung tâm thành phố, sông Hàn và Cầu Rồng, góp phần tạo nên một trải nghiệm khác biệt cho cả khách lưu trú và khách địa phương.

Từ ngày khai trương đến hành trình dài hạn

Sự thành công của Lễ khai trương là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức và đối tác.

TUI BLUE Han River trân trọng cảm ơn đại diện các cơ quan, ban, ngành; các đối tác, khách mời và đơn vị truyền thông đã dành thời gian tham dự và chia sẻ dấu mốc đặc biệt này. Khách sạn đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Quản lý và toàn thể đội ngũ nhân viên đã cùng nhau nỗ lực để đưa những kế hoạch ban đầu trở thành một khách sạn chính thức đi vào hoạt động.

Sau cột mốc ngày 8/8, TUI BLUE Han River hướng đến việc tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ, xây dựng những sản phẩm lưu trú, ẩm thực và giải trí phù hợp với thị trường, đồng thời trở thành một địa chỉ đáng nhớ dành cho du khách cũng như cộng đồng địa phương tại Đà Nẵng.

VỀ TUI BLUE HAN RIVER TUI BLUE Han River tọa lạc bên sông Hàn, tại trung tâm thành phố Đà Nẵng và cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng khoảng 10 phút di chuyển. Khách sạn sở hữu 125 phòng nghỉ và suite cùng hệ thống tiện ích gồm The RESTAURANT, The BAR, BLUE moon Rooftop Restaurant, Infinity Swimming Pool & Pool Bar, BLUE Spa, BLUEf!t Gym và các phòng họp Sông Hàn I, II và III. Khách sạn mang thương hiệu TUI BLUE, thuộc hệ thống khách sạn quốc tế của TUI, và được đầu tư bởi Thaigroup. TUI BLUE Han River hướng đến khách nghỉ dưỡng, khách công tác và những du khách muốn khám phá Đà Nẵng từ một vị trí thuận tiện ngay trung tâm thành phố. Thông tin liên hệ TUI BLUE Han River Đà Nẵng, Việt Nam Hotline: 0236 399 6888./.