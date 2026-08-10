Du khách tấp nập đến núi Bà Đen xem triển lãm gốm tâm linh lớn chưa từng có

Diễn ra từ ngày 08/08-30/9/2026 tại núi Bà Đen, Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” trưng bày 414 tác phẩm điêu khắc gốm mang cảm hứng Phật giáo, được tạo tác bởi nghệ sỹ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng ghề Phù Lãng. Đây được dự kiến là triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Nghệ sỹ Nguyễn Tuấn đã có hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật điêu khắc gốm Phật với hàng nghìn tạo tác độc đáo.

Ba bộ sưu tập đậm tinh thần Phật giáo

Sáng 08/08/2026, Triển lãm“Kinh gốm – thanh âm thế gian” chính thức khai mạc tại Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, với sự tham dự của các Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Nghệ sỹ Nguyễn Tuấn, các lãnh đạo của Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cùng hàng nghìn du khách trong và ngoài nước.

Được tổ chức đến hết tháng 9/2026, triển lãm là không gian trưng bày 3 bộ sưu tập điêu khắc gốm mang tính độc bản, gồm: Kinh Gốm, Phật Mình Chim và tượng chú tiểu.

Nổi bật trong triển lãm là 50 tác phẩm Kinh Gốm - nguồn cảm hứng cho tên gọi của triển lãm. Đây là các tạo tác khắc chìm bộ “Chú Đại Bi” 365 chữ và thếp vàng chữ trên nền men gốm. 50 tác phẩm Kinh Gốm có nhiều kích thước khác nhau, với kích thước lớn nhất cao 100cm, đường kính 65cm. Theo nghệ sỹ Nguyễn Tuấn, việc chọn “Chú Đại Bi” để khắc lên diện nhằm nêu cao tinh thần đại từ bi của Bồ Tát, nhắc nhở về tâm từ bi, sự rung động nội tâm mỗi người cần có. “Tác phẩm không chỉ để ‘xem’, mà như đang “tụng” một cách thầm lặng” Nghệ sỹ Nguyễn Tuấn chia sẻ.

Bộ sưu tập thứ 2 - Phật Mình Chim, gồm 95 tượng, thể thiện tinh thần Phật giáo thông qua hình tướng Phật: phía trên là diện mục an nhiên của Phật, phía dưới là thân cánh chim khép lại, ôm trọn hình hài. Một nửa là giác ngộ, một nửa là chúng sinh; một nửa là tĩnh, một nửa là động. Theo nghệ sỹ Nguyễn Tuấn: “Toàn bộ tác phẩm là một lời nhắc: tìm Phật không ở ngoài hình tướng, mà ngay nơi tâm này; tìm giải thoát không ở đâu xa, mà ngay trong những ràng buộc đang có. Khi thấy được điều đó, chim không cần bay mà vẫn tự do, thân không cần rời mà vẫn giải thoát.”

Triển lãm cũng trưng bày bộ sưu tập 269 tượng chú tiểu và các tượng Phật khác, nổi bật với tinh thần Phật giáo tươi vui, an nhiên, hoan hỉ. Với khuôn mặt tròn xoe, má phúng phính, ánh mắt ngây thơ, mỗi tượng chú tiểu mang một hình thái khác nhau như ngồi thiền, ngủ gật, cười tít mắt, hay chơi nhạc cụ… Các bức tượng là thông điệp về một cuộc sống an nhiên, vui vẻ trong từng khoảnh khắc, cũng là một lời nhắc nhở về những niềm hạnh phúc giản dị luôn hiện hữu quanh ta.

Với 414 tác phẩm gốm Phật, “Kinh gốm – thanh âm thế gian” dự kiến sẽ đón nhận kỷ lục “Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam” vào ngày 29/8/2026.

Là một trong những nghệ sỹ bền bỉ với gốm tâm linh tại Việt Nam, Nghệ sỹ Nguyễn Tuấn đã có hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật điêu khắc gốm Phật với hàng nghìn tạo tác độc đáo. Anh đã tổ chức nhiều triển lãm điêu khắc gốm cá nhân gây tiếng vang lớn như: Bản thảo người (2008), Bữa tiệc nghệ thuật (2009), Giấc mơ Phật (2011), Tầm nhìn (2012), Di cư (2013)…

Bộ sưu tập Phật Mình Chim gồm 95 tượng.

Các trải nghiệm tôn vinh di sản

Được biết đến là cái nôi và là nơi lưu giữ hồn gốm Việt với hơn 700 năm lịch sử, gốm Phù Lãng nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc, bền chắc, đậm hồn Kinh Bắc bằng kỹ thuật đắp nổi, men da lươn đặc trưng và nung bằng lò than củi truyền thống.

Di sản này không chỉ được tái hiện qua 414 tượng gốm được trưng bày tại triển lãm, mà còn đến gần hơn với công chúng thông qua workshop thực hành làm gốm ngay tại đỉnh núi Bà Đen trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Theo đó, du khách có thể tự tay tạo hình gốm trên các bàn xoay dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân và chuyên gia trong nghề gốm.

Đất sét sẽ được mang từ làng nghề Phù Lãng lên núi Bà Đen để du khách cảm nhận rõ vẻ đẹp và lịch sử của nghề gốm truyền thống.

Xuyên suốt hơn một tháng diễn ra Triển lãm, du khách cũng sẽ hoà mình vào không gian sôi động của các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các trải nghiệm vui chơi có thưởng hấp dẫn.

Gợi nhắc hành trình từ đất qua bàn tay nghệ nhân trở thành kinh Phật, tượng Phật, chú tiểu và những hình hài mang năng lượng an lành, triển lãm “Kinh gốm - thanh âm thế gian” là sự gặp gỡ hữu duyên giữa đất-lửa-nghệ nhân - Phật pháp - núi Bà Đen - và người thưởng lãm.

Triển lãm không chỉ nhằm tôn vinh nghệ thuật gốm, mà còn là không gian để du khách cảm nhận nguồn năng lượng an lành, bình an và hỷ lạc khi đến với ngọn núi thiêng Nam bộ.

“Chúng tôi hiểu rằng, để đất có thể hóa thành tượng, để những pho tượng vô ngôn có thể cất lên “thanh âm thế gian”, cần không chỉ tài năng của các nghệ sỹ, nghệ nhân làng nghề, mà còn cần sự nhẫn nại, lòng thành kính và một niềm tin bền bỉ vào giá trị của di sản. Triển lãm chính là để tôn vinh những giá trị âm thầm phía sau di sản đó, và cũng là không gian để du khách đón nhận sự an yên khi đến với ngọn núi cao nhất Nam bộ,” bà Đào Thị Việt – Tổng quản lý Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng tại Nam bộ, núi Bà Đen còn liên tục tổ chức các hoạt động văn hoá quy mô lớn nhằm góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản như: Chợ Lá, Lễ hội nghệ nhân tạo hình trái cây, các triển lãm đèn đăng, triển lãm ký ức lịch sử... Với triển lãm nghệ thuật gốm tâm linh có quy mô chưa từng có tại Việt Nam, một lần nữa núi Bà Đen khẳng định là điểm đến văn hoá hàng đầu cả nước, nơi không chỉ tôn vinh các nghệ nhân, gìn giữ chiều sâu văn hoá lâu đời của dân tộc, mà còn là không gian trình diễn và tạo nên đời sống mới cho các di sản./.

Hơn 400 tác phẩm gốm tâm linh được trưng bày trên đỉnh núi Bà Đen trong tháng 8 Việc tổ chức triển lãm trên đỉnh núi Bà Đen được kỳ vọng góp phần quảng bá di sản gốm Phù Lãng, gìn giữ, lan tỏa giá trị các làng nghề truyền thống, mở rộng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại đây.