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Tháp Chót Mạt - Chứng tích nền văn minh Óc Eo giữa đất Tây Ninh

Giữa vùng đất Tây Ninh ngày nay, Tháp Chót Mạt vẫn lặng lẽ hiện diện, lưu giữ những dấu tích của nền văn minh Óc Eo. Từ những viên gạch cổ và dáng tháp độc đáo.

Giang Phương
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Bảo tồn tối đa giá trị nguyên gốc là yêu cầu quan trọng để Tháp Chót Mạt tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
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Công trình Tháp Chót Mạt được xây dựng chủ yếu bằng gạch, có hình khối vươn cao, bố cục hài hòa, tạo nên nét kiến trúc độc đáo. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
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Những viên gạch và đường nét kiến trúc cổ góp phần tạo nên giá trị đặc biệt của Tháp Chót Mạt, một dấu tích gắn với nền văn hóa Óc Eo. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
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Những dấu tích của nền văn hóa Óc Eo còn sót lại bên cạnh tháp chính được bảo tồn, góp phần làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của Tháp Chót Mạt. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
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Tháp Chót Mạt được định hướng trở thành điểm đến phục vụ tham quan, học tập và giáo dục lịch sử - văn hóa cho học sinh, đoàn thể và du khách. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
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Kiến trúc Tháp Chót Mạt nổi bật với những đường nét chạm khắc, hoa văn trang trí tinh tế trên nền gạch cổ, thể hiện giá trị độc đáo của công trình kiến trúc nghệ thuật gắn với nền văn hóa Óc Eo. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
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Đoàn công tác tham quan, khảo sát Tháp Chót Mạt, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch địa phương. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tháp Chót Mạt #Tiềm năng du lịch Óc Eo #Di tích khảo cổ Óc Eo Tây Ninh
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