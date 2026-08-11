Tháp Chót Mạt - Chứng tích nền văn minh Óc Eo giữa đất Tây Ninh

Óc Eo-Ba Thê tăng tốc trên hành trình trở thành Di sản Văn hóa thế giới
Dự kiến trong năm 2026, các chuyên gia từ Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế sẽ tiến hành khảo sát thực địa tại An Giang để đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của UNESCO.
Giữa vùng đất Tây Ninh ngày nay, Tháp Chót Mạt vẫn lặng lẽ hiện diện, lưu giữ những dấu tích của nền văn minh Óc Eo. Từ những viên gạch cổ và dáng tháp độc đáo.
Hoa sen nở rộ tại khu thắng cảnh Đông Hồ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tạo nên khung cảnh thơ mộng những ngày đầu Thu.
Từ những chuyến biển xuất phát lúc chiều hôm trước đến phiên chợ họp khi trời chưa sáng, hàng chục năm qua, chợ cá Tam Tiến (Tam Xuân, Đà Nẵng) vẫn giữ nhịp mưu sinh đặc trưng của ngư dân vùng biển.
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Australia, sáng 11/8, tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến bà Sue Lines, Chủ tịch Thượng viện, và ông Milton Dick, Chủ tịch Hạ viện.
Sáng 11/8/2026 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
Sáng 11/8/2026, tại thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026.
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, tối 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Thủ đô Canberra.
Bảo tàng Yasnaya Polyana được công nhận là Di tích Quốc gia và Khu bảo tồn Thiên nhiên; điền trang cũng được đưa vào Sổ đăng ký Di sản Văn hóa đặc biệt có giá trị của các dân tộc Liên bang Nga.
Chiều 10/8, tại thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam-Australia và kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam-Australia.
Chiều 10/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nicholas Moore, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á; tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA).
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales (Australia).
Sáng 10/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 với sự tham gia của 19 đơn vị đại diện cho các lực lượng trong toàn quân.
Lễ hội Diều quốc tế Colombo diễn ra tại thủ đô Colombo của Sri Lanka trong hai ngày 8-9/8, quy tụ những người chơi diều đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sáng 10/8, tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đến viếng và ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Tại chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 10/8, tại Hà Nội, đại biểu Quốc hội dành một phút mặc niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Sáng 10/8/2026, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học-Công nghệ-Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney.
Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Xaysomphon Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.
Kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) là thời điểm đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin và nỗ lực khắc phục hậu quả, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
Người dân tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đang tất bật bước vào mùa thu hoạch nông sản, hoạt động thu hái, vận chuyển và sơ chế diễn ra khẩn trương, tạo nên không khí mùa vụ nhộn nhịp.
Dogo Onsen là một trong những nguồn suối nước nóng lâu đời nhất Nhật Bản, nổi tiếng ở tuổi đời của nguồn nước, và ở tòa nhà chính Dogo Onsen Honkan với phong cách kiến trúc cổ truyền Á Đông.
Mũi Tobizina, nằm ở cực Nam đảo Russky là điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên ấn tượng với những vách đá dốc đứng gồ ghề và làn nước biển trong xanh.
Tối 9/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Sydney, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Chiều 9/8/2026, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội hội kiến đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Chiều 9/8/2026, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Tuyến phố đi bộ thí điểm sẽ được tổ chức tại trục phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ của Hà Nội, hoạt động định kỳ vào các tối cuối tuần, ngày lễ và các đợt cao điểm trong năm.
Xaysomphone Phomvihane là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là nhà lãnh đạo góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.
Nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố Constantine, Thánh đường Emir Abdelkader là một trong những công trình tôn giáo, văn hóa tiêu biểu của miền Đông Algeria.
Đồi Vọng Cảnh (thuộc phường Thủy Xuân) nằm ở phía tây nam thành phố Huế, cách trung tâm khoảng 7km. Đồi cao khoảng 43m, chân đồi tiếp giáp sông Hương.
Sáng 8/8/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Cú đúp của Đình Bắc cùng pha phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1, qua đó vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A.