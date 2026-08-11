“Ngàn hoa về phố biển”- điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia

Từ ngày 15/8-15/9, Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” sẽ diễn ra tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, góp thêm một điểm nhấn cho chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026.

Lễ hội đưa các loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên cùng nhiều giống hoa từ các vùng miền về trưng bày.

Ý tưởng chủ đạo của lễ hội là “đại ngàn chạm biển xanh,” tái hiện sự giao thoa giữa văn hóa Tây Nguyên và vẻ đẹp của phố biển Quy Nhơn. Từ khu vực cổng chào, các cụm hoa và tiểu cảnh được bố trí thành nhiều điểm tham quan, chụp ảnh. Hình ảnh voi đại ngàn, nhà rông truyền thống, hoa cỏ núi rừng được đặt cạnh con thuyền hướng ra khơi và những dải hoa uốn lượn mô phỏng sóng biển. Cách bài trí này làm nổi bật hai không gian văn hóa, cảnh quan đặc trưng của tỉnh Gia Lai.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 15/8 với chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tầm thấp. Bên cạnh khu trưng bày hoa, ban tổ chức còn bố trí nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong một tháng diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm được tổ chức liên tục, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến Quy Nhơn trong mùa du lịch cao điểm.

Một hoạt động đáng chú ý là các đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức vào tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Không gian cồng chiêng, múa xoang, ánh lửa và ẩm thực địa phương góp phần đưa nét văn hóa đặc trưng của vùng cao nguyên đến gần hơn với du khách tại phố biển.

Lễ hội Ngàn hoa cũng được kỳ vọng góp phần mở rộng sản phẩm du lịch Quy Nhơn, vốn có thế mạnh về biển và nghỉ dưỡng. Từ khu vực FLC Quy Nhơn, du khách có thể kết nối với các điểm đến như Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, Hòn Khô, Trung tâm Khám phá khoa học và các di tích văn hóa trên địa bàn.

Cùng với chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia, tỉnh Gia Lai đang phối hợp nghiên cứu các sản phẩm kết nối Quy Nhơn-Pleiku bằng đường bộ và trực thăng, hướng tới hình thành những hành trình liên kết biển-cao nguyên.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên cao nguyên, văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng, golf và du lịch biển được kỳ vọng sẽ tạo nên dòng sản phẩm có tính khác biệt, phát huy lợi thế liên kết vùng và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Việc tổ chức Lễ hội Ngàn hoa trong thời gian một tháng được kỳ vọng tạo thêm hoạt động thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai với hai không gian đặc trưng: đại ngàn Tây Nguyên và phố biển Quy Nhơn./.

Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai ra mắt loạt điểm đến mới Hai điểm du lịch mới được công nhận là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Yugari Chaya Quy Nhơn, nâng tổng số lượng điểm du lịch được công nhận của toàn tỉnh lên con số 4.