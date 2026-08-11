Thác Dải Yếm - bản tình ca giữa đại ngàn Mộc Châu

Giữa cao nguyên Mộc Châu quanh năm lộng gió, nơi những đồi chè trải dài, những mùa hoa nối nhau khoe sắc và mây trắng bảng lảng trên các triền núi, có một dòng thác đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên và những câu chuyện tình thủy chung của vùng đất Sơn La. Đó là Thác Dải Yếm, điểm đến được nhiều du khách ví như "nàng thơ" của cao nguyên Mộc Châu.

Du khách đến đây sẽ được tận mắt ngắm nhìn dòng thác trắng xóa đổ từ độ cao gần 100m qua nhiều tầng đá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ như dải lụa trắng mềm vắt ngang núi rừng xanh thẳm. Âm thanh của nước hòa quyện với tiếng gió và tiếng chim rừng tạo nên khung cảnh vô cùng thư giãn và trong lành, khiến bất kỳ ai khi đặt chân tới đều say đắm trước vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên.

Câu chuyện tình lãng mạn giữa núi rừng Tây Bắc

Thác Dải Yếm nằm tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nhờ nằm gần Quốc lộ 6, đường đến thác khá thuận tiện, du khách có thể lựa chọn xe máy, ôtô cá nhân hoặc xe khách trước khi tiếp tục di chuyển bằng taxi hay xe ôm từ trung tâm thị trấn.

Ngay từ những khúc cua cuối cùng dẫn vào khu du lịch, âm thanh của dòng nước đã vang vọng giữa rừng cây xanh mướt. Con suối bắt nguồn từ hai khe nước trên vùng núi cao, len lỏi qua những triền đá trước khi đổ xuống tạo thành dòng thác nhiều tầng trắng xóa.

Theo cách gọi của người dân địa phương, nơi đây còn được biết đến với tên Thác Nàng hay Thác Bản Vặt. Nhưng cái tên Dải Yếm mới là tên gọi được nhiều người nhớ nhất bởi gắn với truyền thuyết về một mối tình thủy chung đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tương truyền, cách đây hàng trăm năm, một đôi trai gái người Thái yêu nhau tha thiết. Ngày chàng trai lên đường chiến đấu nơi biên viễn, hai người hẹn ước sẽ gặp lại bên dòng thác. Thế nhưng chiến tranh chia cắt, chàng trai mãi không trở về. Người con gái ngày ngày ra thác ngóng đợi, cho đến một buổi chiều mưa lũ dữ dội, nàng bị dòng nước cuốn đi. Khi người dân tìm kiếm, chỉ còn lại chiếc dải yếm mắc trên cành cây bên thác. Từ đó, ngọn thác được gọi là Thác Dải Yếm như một cách gìn giữ câu chuyện về tình yêu son sắt, thủy chung.

Truyền thuyết ấy khiến vẻ đẹp của dòng thác không chỉ dừng lại ở cảnh sắc thiên nhiên mà còn mang chiều sâu văn hóa. Tiếng nước đổ ngày đêm như lời kể không dứt về một mối tình gắn bó với núi rừng Mộc Châu.

Mỗi mùa một vẻ đẹp, mỗi góc nhìn một trải nghiệm

Thác Dải Yếm "viên ngọc quý" của cao nguyên Mộc Châu. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Nếu mùa xuân là thời điểm Mộc Châu bừng sáng bởi sắc trắng của hoa mận, sắc hồng của hoa đào thì Thác Dải Yếm thời điểm này cũng mang nét mềm mại, dịu dàng giữa không gian trong trẻo của núi rừng.

Đến khoảng tháng 4 đến tháng 9, khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, dòng nước từ thượng nguồn dồi dào hơn cũng là lúc Thác Dải Yếm bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Từ trên cao, dòng nước đổ qua nhiều tầng đá phủ rêu xanh, tạo thành màn nước trắng xóa như dải lụa mềm vắt ngang sườn núi.

Thác Dải Yếm bắt nguồn từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bo Ta Cháu, hợp lưu với suối Vặt và suối Bó Sập, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Thác có tổng chiều cao khoảng 100 mét và được chia thành hai phần. Phần thác phía trên có 9 tầng thác mềm mại nối tiếp nhau, trong khi phần dưới mở rộng hơn, gồm 5 tầng thác cuồn cuộn trước khi hòa vào dòng suối trong vắt dưới chân thác. Dưới ánh nắng, những hạt nước li ti phản chiếu ánh sáng tạo nên những dải cầu vồng mờ ảo, làm khung cảnh thêm phần thơ mộng.

Không gian quanh thác luôn mát mẻ nhờ những cánh rừng nguyên sinh bao bọc. Tiếng chim rừng hòa cùng tiếng nước chảy tạo nên âm thanh đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Nhiều du khách chọn ngồi trên những phiến đá ven suối để lắng nghe thiên nhiên thay vì vội vã di chuyển từ điểm này sang điểm khác.

Những người yêu nhiếp ảnh thường dành khá nhiều thời gian tại đây bởi ở bất kỳ góc nào, Thác Dải Yếm cũng mang vẻ đẹp riêng. Từ những bậc đá dẫn xuống chân thác, cây cầu bắc qua dòng suối hay các điểm ngắm cảnh trên cao, tất cả đều mở ra khung hình đậm chất núi rừng.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn, khu vực quanh thác cũng là nơi phù hợp để dạo bộ, tận hưởng bầu không khí trong lành và cảm nhận sự khác biệt của vùng cao nguyên so với nhịp sống phố thị.

Mùa khô từ cuối năm đến đầu xuân, lượng nước giảm nhưng dòng thác vẫn giữ được nét thanh bình. Đây cũng là thời điểm nhiều người kết hợp tham quan Thác Dải Yếm với những đồi chè xanh, rừng thông Bản Áng hay các vườn hoa đặc trưng của Mộc Châu.

Điểm đến kết nối thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm

Cầu kính tình yêu tại Thác Dải Yếm. (Ảnh: Báo Sơn La)

Ngày nay, Thác Dải Yếm không chỉ đơn thuần là một thắng cảnh thiên nhiên mà còn trở thành khu du lịch sinh thái với nhiều trải nghiệm dành cho du khách.

Đối diện với thác nước là cây cầu kính 5D đầu tiên tại Việt Nam được mang tên Cầu kính tình yêu. Cây cầu có chiều dài gần 100m, nằm ở độ cao 22m so với dòng nước của thác Dải Yếm. Cây cầu kết nối hai triền núi với nhau tạo ra vị trí ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh với tầm nhìn 360 độ. Cây cầu thiết kế 10 cụm trái tim, dưới 10 trái tim là 10 cánh sen tạo nên hình bông sen lớn. Cùng với đó là nhiều điểm dừng chân lôi cuốn, như: Ga hẹn hò, Đền tình yêu, Cổng mặt trời, hay hòa mình vào thế giới hoa đa sắc màu.

Bên dưới chân thác, dòng nước trong xanh tạo điều kiện để phát triển các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền kayak hoặc dạo chơi dọc bờ suối. Những ai ưa vận động còn có thể trải nghiệm zipline, ngắm nhìn toàn cảnh khu vực từ trên cao.

Dù lựa chọn hoạt động nào, điều khiến du khách nhớ nhất vẫn là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, không khí mát lạnh từ dòng thác khiến những ngày hè ở Mộc Châu trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau hành trình khám phá, nhiều người tìm đến các quán ăn gần khu vực thác để thưởng thức những món đặc sản Tây Bắc như bê chao, cá suối nướng, cơm lam, rau cải mèo hay thịt lợn bản. Những món ăn dân dã, chế biến từ nguyên liệu địa phương góp phần làm trọn vẹn trải nghiệm về vùng đất cao nguyên.

Thác Dải Yếm nằm gần nhiều bản làng của đồng bào Thái và Mông. Đây là cơ hội để du khách tìm hiểu thêm về đời sống, phong tục tập quán, nghề dệt thổ cẩm, các làn điệu dân ca và những lễ hội truyền thống của người dân địa phương. Chính sự giao hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đã tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.

Phát triển du lịch và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên

Du khách tham quan thác Dải Yếm. (Ảnh: Báo Sơn La)

Những năm gần đây, lượng khách đến Thác Dải Yếm tăng đều mỗi năm, góp phần tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân thông qua các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, bán nông sản và hướng dẫn tham quan. Sự phát triển của du lịch cũng đặt ra yêu cầu gìn giữ cảnh quan, bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên.

Để vẻ đẹp của dòng thác luôn được gìn giữ, nhiều chương trình tuyên truyền bảo vệ môi trường đã được triển khai. Du khách đến đây được cơ quan chức năng và người dân khuyến khích không xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, không bẻ cành cây hay tác động đến cảnh quan tự nhiên. Những hành động nhỏ ấy góp phần giữ cho Thác Dải Yếm luôn xanh, sạch và nguyên vẹn.

Giữa rất nhiều điểm đến của vùng Tây Bắc, Thác Dải Yếm vẫn giữ cho mình nét cuốn hút rất riêng bởi vẻ đẹp của dòng thác nhiều tầng trắng xóa giữa núi rừng Mộc Châu cũng như sự hòa quyện giữa thiên nhiên, truyền thuyết và đời sống văn hóa của cộng đồng bản địa nơi đây.

Có người đến để ngắm thác trong mùa nước đổ, có người tìm về để tận hưởng bầu không khí mát lành hay ghi lại những bức ảnh giữa thiên nhiên hùng vĩ. Cũng có người chỉ đơn giản muốn ngồi lặng yên bên dòng nước, lắng nghe tiếng thác chảy và cảm nhận sự bình yên mà thiên nhiên ban tặng.

Mỗi chuyến đi đến Thác Dải Yếm là một hành trình khám phá một danh thắng nổi tiếng của Sơn La và cũng là dịp để chậm lại, hòa mình vào nhịp sống của núi rừng và cảm nhận vẻ đẹp bền bỉ của một vùng đất đã làm say lòng biết bao du khách gần xa./.

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