EU phê duyệt khoản giải ngân gần 8 tỷ euro từ quỹ phục hồi cho Ba Lan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 10/8, Ủy ban châu Âu (EC) phê duyệt đề nghị của Ba Lan về khoản giải ngân trị giá 7,9 tỷ euro (khoảng 9,1 tỷ USD) từ Cơ chế Phục hồi và Khả năng chống chịu (RRF) của Liên minh châu Âu (EU).

Khoản tiền này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như giao thông xanh, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Theo EC, quyết định được đưa ra sau khi Ba Lan hoàn thành các điều kiện liên quan trong Kế hoạch Phục hồi và Khả năng chống chịu quốc gia (KPO). Trong đó có chương trình hỗ trợ hơn 500.000 giáo viên, chiếm trên 65% lực lượng giáo viên của nước này, mua máy tính xách tay phục vụ giảng dạy. Hơn 16.500 trường tiểu học và trung học cũng đã được trang bị thiết bị mới.

Gói giải ngân còn bao gồm các biện pháp thúc đẩy giao thông xanh, trong đó có việc mua gần 90 xe điện để sử dụng tại các thành phố Krakow, Poznań và Wrocław.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Ba Lan Jan Szyszko cho biết khoản tiền dự kiến được chuyển cho nước này vào tháng 10 và sẽ được sử dụng cho các dự án về nhà ở xã hội, đường sắt và thiết bị phục vụ điều trị ung thư.

Ba Lan cũng kỳ vọng tiếp tục nhận thêm nguồn tài chính từ RRF trong năm 2027.

RRF được triển khai từ năm 2021 nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế EU sau đại dịch COVID-19 và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Chương trình này dự kiến cung cấp cho Ba Lan tổng cộng 54,7 tỷ euro, bao gồm 25,28 tỷ euro viện trợ không hoàn lại và 29,44 tỷ euro vốn vay.

Việc giải ngân nguồn vốn RRF cho Ba Lan từng bị đình trệ trong nhiều năm do tranh chấp giữa nước này và EU về vấn đề pháp quyền dưới thời chính phủ do đảng Luật pháp và Công lý (PiS) lãnh đạo.

Sau khi chính phủ mới lên nắm quyền năm 2023, việc khôi phục quyền tiếp cận các nguồn tài chính của EU trở thành một trong những ưu tiên của Ba Lan. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn RRF tại Ba Lan cũng gây tranh cãi, khi năm ngoái một số thông tin cho rằng một phần nguồn tiền đã được sử dụng không đúng mục đích./.

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