Chiến dịch 500 ngày đêm: Dồn sức tìm lại tên cho liệt sỹ

Chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu ADN đang mở thêm cơ hội để những người đã hy sinh được xác định danh tính, trở về với tên tuổi và quê hương.

Hơn 70 năm sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, vẫn còn những phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Với mỗi gia đình, hành trình tìm kiếm người thân là hành trình của ký ức, chờ đợi và hy vọng./.