Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Một số nội dung chính trong Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia, ngày 11/8/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, tại Canberra, nơi được Australia coi là vùng đất truyền thống của người Ngunnawal.

Hai lãnh đạo tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua.

Hai bên hoan nghênh những tiến triển thực chất trong việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích chiến lược, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn và hướng tới tương lai./.