Tăng cường những cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam-Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, chiều 11/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc gặp và làm việc với đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite tại thủ đô Canberra.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chào mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết tới Canberra, ông Matt Thistlethwaite khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Australia trong khu vực.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện cho thấy tầm quan trọng mà Australia dành cho quan hệ với Việt Nam, không chỉ trong kinh tế, thương mại mà còn đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Chia sẻ những ấn tượng qua các lần đến Việt Nam, ông Matt Thistlethwaite đánh giá cao tốc độ phát triển của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite. (Ảnh: PV/TTXVN)

Ông nhắc tới Diễn đàn Khoa học-Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia (Tech Connect) tổ chức tại Sydney ngày 10/8 với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng sự kiện đã thể hiện rõ tiềm năng kết nối giữa doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và những cơ hội mới về công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Theo ông Matt Thistlethwaite, sự phát triển nhanh của kinh tế số và công nghệ đang mở ra nhiều mô hình kinh doanh và hợp tác mới, nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng lớn về an ninh mạng.

Australia mong muốn hai nước tăng cường phối hợp nhằm vừa khai thác tốt các cơ hội của kinh tế số, vừa bảo đảm môi trường an toàn cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế nguy cơ các hoạt động kinh doanh và giao dịch xuyên biên giới bị gián đoạn bởi các mối đe dọa trên không gian mạng.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và cấp bộ trưởng, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước và cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trao đổi với ông Matt Thistlethwaite, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Australia, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đồng chí khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước, đồng thời tạo thêm động lực để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite phát biểu tại buổi làm việc với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: PV/TTXVN)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhất trí với đánh giá của phía Australia về tầm quan trọng của an ninh mạng trong bối cảnh thương mại số phát triển nhanh, cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, yên tâm mở rộng giao thương và đầu tư.

Đồng chí cho biết Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển dài hạn, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặc biệt coi trọng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, quan hệ Việt Nam-Australia hiện có nhiều điểm sáng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, giáo dục, khoa học-công nghệ và du lịch. Trong khi đó, hợp tác về văn hóa, báo chí, truyền thông và giao lưu nhân dân vẫn còn nhiều dư địa.

Đồng chí nhấn mạnh, để quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển lâu dài và bền vững, bên cạnh quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước, điều quan trọng là người dân Việt Nam và Australia ngày càng hiểu biết, gần gũi và gắn kết hơn.

Văn hóa, giáo dục và báo chí, vì vậy, có thể trở thành những cầu nối quan trọng. Cộng đồng người Việt tại Australia trong hơn nửa thế kỷ qua đã có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại; các nhà khoa học, giáo viên, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hai nước cũng đã xây dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết dẫn ví dụ Đại học RMIT đã có hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam và đang tiếp tục mở rộng đầu tư, cho rằng những mô hình hợp tác như vậy không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn tạo thêm những cầu nối lâu dài giữa người dân hai nước.

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị phía Australia tăng cường hợp tác về báo chí, truyền thông và thông tin đối ngoại; nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi đoàn nhà báo thường niên và thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan báo chí chủ lực hai nước.

Cuộc làm việc giữa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Đồng chí cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phóng viên Việt Nam thường trú tại Australia trong việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình hai nước; đồng thời tăng cường phối hợp truyền thông nhằm hỗ trợ mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hai bên có thể mở rộng hợp tác về thương mại số và quản trị không gian thông tin, đồng thời quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng người Việt và thế hệ trẻ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt, phát triển các kênh truyền thông cộng đồng và tạo thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam.

Đáp lại, ông Matt Thistlethwaite đánh giá các đề xuất của đồng chí Trịnh Văn Quyết là những định hướng thiết thực để tăng cường sự gắn kết giữa hai nước và cho biết sẽ trao đổi với các bộ trưởng cũng như cơ quan liên quan của Australia.

Theo ông, sự hiện diện của các cơ quan truyền thông và phóng viên thường trú tại mỗi nước có ý nghĩa quan trọng, giúp công chúng hiểu rõ hơn về cộng đồng kiều bào cũng như những thay đổi đang diễn ra tại Việt Nam và Australia.

Về thương mại số, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite cho rằng đây đang trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng của cả hai nền kinh tế. Việc bảo đảm an toàn, bảo mật cho các giao dịch số, đồng thời duy trì môi trường thương mại cởi mở và ít rào cản, có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đề cập cộng đồng người Việt tại Australia, ông đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng đối với xã hội sở tại, đồng thời hoan nghênh ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam tới Australia học tập. Một số trường học, đặc biệt tại khu vực Tây Sydney, đã đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy, thể hiện tính đa văn hóa của xã hội Australia.

Ông Matt Thistlethwaite khẳng định Australia và Việt Nam còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết cảm ơn những chia sẻ cởi mở của phía Australia, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu các đề xuất liên quan tới thương mại số và phối hợp chặt chẽ với Australia nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả./.

Việt Nam-Australia: Thúc đẩy hợp tác về tài chính và thương mại toàn diện Việt Nam và Australia là đối tác tin cậy, cùng thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực tài chính, thương mại, năng lượng và dự án APEC 2027 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.