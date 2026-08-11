Việt Nam-Australia: Thúc đẩy hợp tác về tài chính và thương mại toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia, ngày 11/8, tại Sydney, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp, làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính song phương và chuẩn bị cho năm APEC 2027.

Sự kiện diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 7/3/2024, tạo khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao đóng góp của Bộ trưởng Jim Chalmers trong hoạch định chính sách kinh tế và cải cách của Australia. Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ hai con số từ năm 2026, trở thành nước phát triển vào năm 2045. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP của Việt Nam đã tăng khoảng 8,18% và lạm phát được kiểm soát ở mức 4,34%.

Khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Australia, Bộ trưởng mong muốn Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ODA cho hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính công.

Đối thoại chính sách chuyên sâu

Đánh giá về Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2028, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đây là nền tảng để hai Bộ chuyển từ trao đổi chung sang đối thoại chính sách và hợp tác chuyên môn cụ thể. Sau giai đoạn hợp tác 2021-2023 đạt hiệu quả, hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động đối thoại về kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, thuế và tài chính bền vững trong các năm 2024 và 2025. Để thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, Bộ trưởng đề xuất hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn trong bốn lĩnh vực trọng tâm mà Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cao.

Trước hết, về xây dựng ngân sách và tài khóa trung hạn, Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm lập ngân sách liên bang, dự báo tài chính, đánh giá tác động của già hóa dân số cũng như biến đổi khí hậu lên ngân sách. Tiếp theo, về chính sách thuế, Việt Nam mong nhận hỗ trợ kỹ thuật cải cách hệ thống thuế, quản lý kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Đối với thị trường tài chính, Việt Nam hy vọng học hỏi quản lý để phát triển thị trường vốn dài hạn, minh bạch nhằm nâng hạng thị trường theo FTSE Russell và cải thiện điều kiện nâng hạng với MSCI. Cuối cùng, về tài chính khí hậu, Việt Nam mong muốn hợp tác quản lý rủi ro tài khóa, huy động vốn cho chuyển đổi năng lượng để hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời đề nghị Australia hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành tài chính, nâng cao năng lực tiếng Anh.

Tiếp tục trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia, ngày 11/8, tại Sydney, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp, làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Về năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, Bộ trưởng đã giới thiệu bốn ưu tiên trọng tâm gồm: Huy động vốn cho đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn dài hạn; Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức huy động vốn; Và, nâng cao chất lượng nhân lực tài chính trẻ.

Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers chúc mừng các thành tựu của Việt Nam, hoan nghênh và đánh giá tích cực những ưu tiên này. Ông cam kết Australia sẵn sàng đồng hành, phối hợp ở các cấp để hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công Năm APEC 2027. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trân trọng mời Bộ trưởng Jim Chalmers sang thăm Việt Nam, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10/2027 tại Hạ Long.

Thúc đẩy thương mại đầu tư và kết nối năng lượng

Trong khuôn khổ chuyến công tác, cùng ngày 11/8, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đã làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sỹ Don Farrell. Bộ trưởng nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 8,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước, Bộ trưởng đề xuất hai bên nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều theo Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES).

Nhấn mạnh vai trò kết nối sâu sắc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định: "Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò là cửa ngõ để doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường ASEAN với hơn 700 triệu dân, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng hai nước tăng cường kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư cụ thể và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt động tại thị trường của nhau."

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng nêu bật ý nghĩa của cộng đồng hơn 400.000 người Việt tại Australia cùng 25.000 du học sinh. Ông bày tỏ lòng cảm ơn Chính phủ Australia đã cam kết viện trợ không hoàn lại 98,3 triệu AUD cho Việt Nam giai đoạn 2026-2027 nhằm triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và Kế hoạch Đối tác Phát triển giữa hai nước. Việt Nam hy vọng Australia tiếp tục duy trì ODA để hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng và chuyển đổi xanh.

Cùng ngày 11/8, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đã làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sỹ Don Farrell. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Australia giới thiệu các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, vốn và kinh nghiệm, như tập đoàn SunRice trong nông nghiệp đang đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam đồng thời góp phần tăng thêm giá trị cho nông sản. Về khoáng sản, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác thăm dò, khai thác, đặc biệt là chế biến sâu đất hiếm, niken với các đối tác sở hữu công nghệ tiên tiến. Đối với năng lượng, bên cạnh việc tiếp tục nhập khẩu than từ Australia, Việt Nam đề xuất nghiên cứu hợp tác điện khí, điện gió ngoài khơi, hạ tầng năng lượng phục vụ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Don Farrell đánh giá dư địa hợp tác thương mại hai nước còn rất lớn, khẳng định Australia mong muốn là đối tác hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát triển vào năm 2045. Ông cho biết Australia đang hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội và sẵn sàng thảo luận sâu hơn về hợp tác nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trân trọng mời Bộ trưởng Don Farrell dẫn đầu đoàn Australia tham dự Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia (EPM) lần thứ 5 vào tháng 11/2026 tại Hà Nội để cùng rà soát Chiến lược EEES và thống nhất định hướng hợp tác. Hai bên cam kết phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư./.

Bộ Tài chính: Thống nhất bốn Chương trình mục tiêu quốc gia thành một tổng thể Bộ Tài chính vừa trình phương án nhập 4 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành thành 1 chương trình tổng thể giai đoạn 2026–2030 nhằm tăng cường phân cấp cho địa phương và tháo gỡ các vướng mắc về tiến độ giải ngân.