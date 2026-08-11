Đắk Lắk: Kích hoạt “báo động đỏ” để thúc giải ngân vốn đầu tư công

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh là trên 11,1 nghìn tỷ đồng, đến nay đã phân bổ chi tiết vốn hơn 9,6 nghìn tỷ đồng.

Tính đến 31/7, đã giải ngân 3,27 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch. Để kịch bản giải ngân đạt 68% theo kế hoạch trước ngày 30/9, tỉnh phải giải ngân hơn 4,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 8 và 9.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân tỉnh sẽ triển khai cơ chế cảnh báo “Báo động đỏ” trong theo dõi, điều hành giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công năm 2025 kéo dài sang 2026 là hơn 5,6 nghìn tỷ, đến ngày 31/7, đã giải ngân đạt trên 27%. Để đạt mục tiêu giải ngân trên 64% theo kịch bản đến ngày 30/9, tỉnh phải giải ngân trên 2 nghìn tỷ trong tháng 8 và 9.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, từ ngày 7/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk áp dụng cơ chế cảnh báo “Báo động đỏ” trong theo dõi, điều hành giải ngân vốn đầu tư công.

Việc theo dõi, cảnh báo được căn cứ số liệu chính thức, được đối chiếu giữa Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV và chủ đầu tư; kết hợp kết quả giải ngân với tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, thi công, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và các điều kiện thực tế của dự án để xác định đúng nguyên nhân và điểm nghẽn; phân định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan chủ quản, cơ quan chuyên môn, cơ quan thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, cơ quan thẩm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính sử dụng số liệu giải ngân theo chế độ hiện hành làm dữ liệu đầu vào của cơ chế cảnh báo. Việc theo dõi, đối chiếu và hiển thị cảnh báo được thực hiện hằng tuần trên cơ sở kết quả giải ngân lũy kế so với kịch bản giải ngân được giao.

Việc kết thúc hoặc thay đổi trạng thái cảnh báo được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính trên cơ sở kết quả thực hiện, khắc phục của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý trường hợp điểm nghẽn khách quan đã được giải quyết và chủ đầu tư cần thời gian để tổ chức thi công, nghiệm thu hoặc hoàn thiện thủ tục thanh toán, hệ thống chuyển sang trạng thái “đang thực hiện phương án khắc phục.”.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma hiện xây lắp đạt gần 98%; giải ngân đạt trên 77% so với tổng số vốn được bố trí. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trạng thái cảnh báo “Báo động đỏ” không phải là kết luận về hành vi vi phạm hoặc trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Sau khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân chủ quan và có kết luận về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kết quả thực hiện nhiệm vụ để xem xét trong đánh giá, xếp loại công tác cán bộ hoặc xử lý trách nhiệm theo quy định.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cơ chế cảnh báo “Báo động đỏ” là công cụ phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm phục vụ việc theo dõi, cảnh báo sớm, chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn và đôn đốc thực hiện kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Thông tin, dữ liệu và kết quả thực hiện nhiệm vụ được ghi nhận thông qua cơ chế cảnh báo là một trong những cơ sở phục vụ việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan sau khi đã đối chiếu số liệu, xem xét nội dung giải trình, xác định rõ nhiệm vụ được giao, nguyên nhân chủ quan, mức độ ảnh hưởng và trách nhiệm cụ thể theo quy định./.

Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt trên 425.000 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch Cơ cấu giải ngân từ vốn ngân sách Trung ương đạt 117.554,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,3%, vốn ngân sách địa phương đạt 307.757,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,3%.