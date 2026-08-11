Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các dự án tại Tây Ninh

Theo ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đầu năm 2026 đến nay, hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận những tín hiệu tích cực, với dòng vốn đầu tư trong nước tăng mạnh, trong khi nguồn vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được bổ sung qua các dự án mới và mở rộng đầu tư.

Kết quả này góp phần bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, tạo thêm động lực để tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đáng chú ý, khu vực đầu tư trong nước có mức tăng cao. Tây Ninh cấp mới 125 dự án, tăng 9 dự án so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 56.703 tỷ đồng, tăng gần 30.000 tỷ đồng. Tỉnh điều chỉnh vốn cho 32 dự án, với số vốn tăng thêm 3.250 tỷ đồng; chấm dứt hoạt động 25 dự án, tổng vốn 4.206 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 3.227 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 775.327 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn lực quan trọng bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khu vực doanh nghiệp trong nước cũng có sự gia tăng đáng kể. Tây Ninh có 4.416 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 65% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 29.066 tỷ đồng, tăng 120%.

Tuy nhiên, áp lực đối với cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn khi trong 7 tháng có 1.216 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 400 doanh nghiệp giải thể (lần lượt tăng 75% và 65% so với cùng kỳ).

Đến nay, Tây Ninh có 37.179 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 960.147 tỷ đồng; trong đó 30.533 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế, với tổng vốn hơn 809.614 tỷ đồng. Toàn tỉnh có khoảng 98.000 hộ kinh doanh, tổng vốn đăng ký khoảng 38.639 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp ở Tây Ninh. (Nguồn: TTXVN)

Đối với đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp mới 108 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tổng vốn đăng ký 472,39 triệu USD. Dù số dự án và vốn cấp mới giảm so với cùng kỳ, dòng vốn tăng thêm từ các dự án đang hoạt động lại tăng đáng kể. Có 83 dự án được điều chỉnh vốn, với tổng vốn điều chỉnh 941,92 triệu USD, tăng hơn 558,7 triệu USD so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới và điều chỉnh trong 7 tháng đạt 1,414 tỷ USD. Đến nay, Tây Ninh có 2.175 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 26,382 tỷ USD, thuộc nhóm 8 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Việc vốn điều chỉnh tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư đang hoạt động tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung nguồn lực cho các dự án tại Tây Ninh. Đây cũng là cơ sở để tỉnh định hướng công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả và khả năng liên kết của dự án với doanh nghiệp trong nước.

Theo ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, 7 tháng qua việc xúc tiến đầu tư, đối thoại và hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh. Tỉnh tổ chức các diễn đàn, hội nghị kết nối nhà đầu tư và doanh nghiệp, tập trung vào phát triển khu công nghiệp, kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo và thu hút đầu tư bền vững; đồng thời, tăng cường tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và xây dựng.

Cũng theo ông Trương Văn Liếp, thời gian tới, Tây Ninh tập trung tháo gỡ các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh; theo dõi sát tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Tỉnh tiếp tục tăng cường xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát huy hiệu quả Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Huyện, thị và Sở, ngành, góp phần nâng cao đồng bộ các chỉ số Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Xanh cấp tỉnh, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam, Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp gia nhập thị trường, đầu tư mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tây Ninh đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, ưu tiên các ngành, lĩnh vực mới nổi, công nghệ, dự án xanh và các dự án có khả năng liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước.

Việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả dòng vốn và đồng hành cùng doanh nghiệp được xác định là những giải pháp quan trọng để Tây Ninh phát huy tiềm năng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026./.

Sáu chuyển đổi lớn về tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đã chỉ ra 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển trong Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

​