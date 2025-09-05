Huy động nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực hàng không

Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) sáng 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực hàng không dân dụng; thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hàng không dân dụng; khắc phục những vướng mắc, bất cập; đề xuất giải quyết các vấn đề mới, vấn đề phát sinh; khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, dự thảo Luật chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc và những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội; được sắp xếp, bố cục lại bao gồm 11 Chương và 107 Điều (giảm 95 điều so với Luật hiện hành).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, đại diện cơ quan thẩm tra, cho biết: Thường trực Ủy ban tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung của dự thảo Luật có liên quan đến nhiều luật trong hệ thống pháp luật hiện nay và nhiều điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; trường hợp thật sự cần thiết phải quy định khác với luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu hoạt động hàng không dân dụng thì phải sửa quy định tại luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất.

Về đầu tư xây dựng cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không (Điều 31), Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành quy định tại dự thảo Luật để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng mới, đầu tư nâng cấp, mở rộng, bảo trì, khai thác công trình có tính lưỡng dụng tại cảng hàng không hiện nay. Tuy nhiên, Luật Đất đai quy định đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế “không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất.”

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh của nhà đầu tư, doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư là hình thức nào để tránh vướng mắc khi triển khai thực hiện; trường hợp cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Về đầu tư xây dựng cảng hàng không bằng nguồn vốn ngoài nhà nước (Điều 32), Thường trực Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định này để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực ngoài nhà nước tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị sửa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 theo hướng khi hết thời hạn hoạt động của dự án mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu cho Chính phủ tiếp tục rà soát, làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với một số loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo với quy định của Luật Phòng không nhân dân nhưng cũng không dẫn đến khoảng trống pháp lý trong việc điều chỉnh đối với các loại phương tiện có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu rà soát kỹ các quy định của dự thảo Luật, bảo đảm tương thích với các điều quốc tế mà Việt Nam là thành viên và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Trường hợp thật sự cần thiết phải quy định trong luật này khác với luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động hàng không dân dụng thì phải sửa đổi, bổ sung ngay trong các luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật (như Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các luật chuyên ngành khác như luật về thuế, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước...); tiếp tục nghiên cứu để thể chế hóa cụ thể hơn các nghị quyết của Trung ương.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát kỹ, đề xuất, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định cụ thể về vấn đề đầu tư tài chính, giá cả, thanh toán liên quan đến khai thác cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay; tạo hành lang pháp lý huy động các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư vào lĩnh vực hàng không, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật./.

