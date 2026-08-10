Trung Quốc đẩy mạnh tài chính số, từng bước phát triển nhân dân tệ kỹ thuật số

Ngày 10/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thông báo đã ban hành “Quy hoạch cải cách và phát triển Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15," xác định các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách và phát triển của ngân hàng trung ương Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là xây dựng hệ thống chính sách tiền tệ khoa học, vững chắc và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn vĩ mô toàn diện.

Trong lĩnh vực hỗ trợ nền kinh tế thực, quy hoạch đề ra nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính - tiền tệ nhằm hỗ trợ chính xác, hiệu quả các chiến lược lớn, lĩnh vực trọng điểm và những khu vực còn yếu của nền kinh tế.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính đối với phát triển xanh và chuyển đổi carbon thấp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tài chính bao trùm, xây dựng hệ thống tài chính phục vụ người cao tuổi, đẩy nhanh phát triển tài chính số và tăng cường hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy, mở rộng tiêu dùng.

Theo PBoC, trong giai đoạn “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15," Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng thị trường tài chính hiện đại cởi mở, bao trùm, năng động và có khả năng chống chịu cao. Theo đó, nước này sẽ hoàn thiện hệ thống thị trường tài chính đa dạng, đa tầng, tiếp tục mở rộng các loại hình hoạt động trên thị trường và phát huy tốt hơn chức năng của thị trường tài chính.

Một nội dung đáng chú ý khác là thúc đẩy mở cửa tài chính ở trình độ cao. PBoC cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, mở rộng việc sử dụng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế cũng như hoạt động đầu tư và tài chính xuyên biên giới, phát triển thị trường nhân dân tệ ở nước ngoài và hoàn thiện hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng nhân dân tệ theo hướng đa tầng, phạm vi bao phủ rộng.

Trong lĩnh vực tài chính số, Trung Quốc sẽ từng bước phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, thúc đẩy ngành thông tin tín dụng phát triển theo hướng chất lượng cao và tăng cường giám sát phòng, chống rửa tiền.Việc

ban hành quy hoạch được đánh giá là bước triển khai quan trọng của PBoC trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển tài chính trong giai đoạn “ Quy hoạch 5 năm lần thứ 15."

Các nhiệm vụ được đề ra bao quát từ chính sách tiền tệ, quản lý rủi ro và ổn định tài chính đến hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, tài chính bao trùm, tài chính số và mở cửa tài chính quốc tế, qua đó, hướng tới nâng cao vai trò của hệ thống ngân hàng trung ương trong hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030./.

Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 17/6 đã công bố 6 biện pháp tài chính mới tại Diễn đàn Lục Gia Chủy 2026 ở Thượng Hải, nhằm tăng cường vai trò quốc tế của đồng Nhân dân tệ (NDT).