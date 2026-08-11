VietinBank nửa đầu năm 2026: Tăng trưởng ấn tượng, vững chắc

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với nhiều kết quả bứt phá, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh việc duy trì đà tăng trưởng quy mô bền vững và tối ưu hóa hiệu quả cân đối vốn, VietinBank còn đẩy mạnh nâng cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Bản lĩnh đổi mới - Tăng trưởng vượt bậc

Trong bối cảnh kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, VietinBank luôn phát huy tích cực vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, ưu tiên tăng trưởng các ngành/lĩnh vực sản xuất ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng hành cùng khách hàng. Kết thúc Quý 2/2026, quy mô tổng tài sản của VietinBank đạt trên 2,9 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm; cho vay khách hàng đạt 2,09 triệu tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm tăng 28,1% so cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 6 tháng đầu năm tăng 35,2% so cùng kỳ 2025, trong đó thu dịch vụ tăng 28,9% và chi dịch vụ tăng 22,5% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Kết quả này đến từ việc VietinBank triển khai các giải pháp đồng bộ thúc đẩy công tác bán đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng đa dạng, toàn diện các nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng. Đồng thời, VietinBank tiếp tục phát triển các nền tảng kết nối thanh toán, đa dạng hóa kênh thanh toán và ứng dụng số hóa trong lĩnh vực thanh toán và tài trợ thương mại.

Tiền gửi của khách hàng tại cuối quý 2/2026 của VietinBank đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm, phù hợp định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động của VietinBank.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng chủ động dành nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định nhằm gia tăng đệm dự phòng tài chính cho hoạt động của ngân hàng. Kết thúc quý 2/2026, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VietinBank đạt 134%; lợi nhuận trước thuế tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh sản phẩm số nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Song song với những thành tựu đạt được, VietinBank đẩy mạnh triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ số mới dành cho khách hàng. Nổi bật là dịch vụ cấp tín dụng online trên VietinBank eFAST, giúp doanh nghiệp chủ động đăng ký vay vốn mọi lúc, mọi nơi và hoàn thiện hành trình tín dụng số 100% khi kết hợp với dịch vụ giải ngân trực tuyến.

Ngân hàng cũng ra mắt VietinBank Open API Portal phiên bản mới theo mô hình “siêu thị số tự phục vụ” tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động kết nối và khai thác các dịch vụ tài chính số nhanh chóng và an toàn.

Nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, VietinBank ra mắt HomeLife - hệ sinh thái bất động sản số được tích hợp trên ứng dụng VietinBank iPay, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tìm kiếm tổ ấm, chuẩn bị nguồn tài chính và quản lý tài sản. Trong thời gian qua, VietinBank cũng giới thiệu đến khách hàng giải pháp iShop Pro dành riêng cho hộ kinh doanh trên VietinBank iPay Mobile. Lần đầu tiên tại VietinBank, các nhu cầu từ quản lý bán hàng, sử dụng dịch vụ tài chính đến kết nối cơ hội phát triển kinh doanh được tích hợp trong một trải nghiệm thống nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, VietinBank tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng, khẳng định vị thế của ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại. VietinBank được vinh danh với 8 giải thưởng Sao Khuê 2026; lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do The Asian Banker trao tặng; đồng thời nối dài chuỗi 7 năm liên tiếp là “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam.”

Trên thị trường quốc tế, trong khuôn khổ International Finance Awards 2025, VietinBank được vinh danh với hai giải thưởng “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam.” Phát triển thành công nền tảng quản lý thanh toán toàn diện (VietinBank Merchant Platform) ghi nhận những nỗ lực đổi mới của VietinBank trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quản trị dòng tiền và vận hành trong kỷ nguyên thanh toán số.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng được Tạp chí Fortune (Mỹ) xếp hạng 48 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, tăng 7 bậc so với năm trước. VietinBank cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất 15 năm liên tiếp ghi danh trong Forbes Global 2000, xếp thứ 1.031 trong bảng xếp hạng toàn cầu, tăng mạnh 128 bậc so với năm 2025./.