Từ “Khăn quàng xanh” của Mai Trung Thứ đến đặc quyền của VIB Privilege Banking

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đưa 30 khách hàng Privilege đến một không gian sưu tập nghệ thuật tại Hà Nội, nơi lưu giữ tác phẩm "Khăn quàng xanh" của danh họa Mai Trung Thứ, tác phẩm từng thuộc sở hữu của vua Hàm Nghi.

The Privilege Art Experience: Đặc quyền riêng có dành cho khách VIB Privilege Banking

Sáng thứ bảy, ngày 08/8/2026, VIB đưa 30 khách hàng VIB Privilege Banking đến một không gian sưu tập nghệ thuật tư nhân tại Hà Nội - nơi phần lớn thời gian trong năm không mở cửa cho bất kỳ ai ngoài chủ sở hữu và những người cùng đam mê, nghiên cứu. Đây là buổi thưởng lãm mang tên The Collector - Nhà sưu tập, mở màn cho The Privilege Art Experience - chuỗi sự kiện trải nghiệm nghệ thuật mà VIB Privilege Banking sẽ tổ chức định kỳ hằng quý dành cho các khách hàng ưu tiên có mối quan tâm với nghệ thuật.

Khách mời của The Privilege Art Experience là những người có sự tương đồng về hiểu biết, giúp cuộc gặp gỡ trở thành những cuộc đối thoại đa chiều về nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và sưu tập.

Tâm điểm của buổi thưởng lãm The Collector là một tác phẩm khổ 30,5 x 22cm, mang tên "Khăn quàng xanh" của danh họa Mai Trung Thứ.

"Khăn quàng xanh": Giá trị không chỉ là những gì được nhìn thấy trên mặt lụa

"Khăn quàng xanh" từng có mặt trong triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ diễn ra tại Algeria, đầu những năm 1940’s. Đây là nơi và cũng là giai đoạn vua Hàm Nghi sống những năm cuối của cuộc đời vô cùng đặc biệt của mình, cuộc đời của một cựu vương và cũng là một nghệ sĩ. Hiện chưa rõ tác phẩm “Khăn quàng xanh” thuộc sở hữu của vua Hàm Nghi là do ông đã mua hay được tặng, nhưng chắc hẳn rằng ông đã giữ bức tranh như giữ một phần bản sắc dân tộc giữa hoàn cảnh biệt xứ.

Sau khi vua Hàm Nghi mất, tác phẩm tiếp tục được gia đình lưu giữ, rồi được bà Marcelle Laloë, vợ của ông, trao lại một người bạn thân thiết, một doanh nhân người Pháp đã giúp thiết kế và xây dựng dinh thự của vợ chồng vua Hàm Nghi tại El-Biar, Algeria. Nhiều thế hệ kế tiếp của người bạn này vẫn giữ tác phẩm như một phần ký ức riêng, cho đến khi nó được một nhà sưu tập Việt Nam mua lại và đưa về nước, khép lại gần tám thập kỷ tác phẩm nằm ngoài biên giới Việt Nam.

Điều khiến "Khăn quàng xanh" được giới sưu tập đánh giá cao không chỉ nằm ở kỹ thuật vẽ lụa với đường nét mềm, gương mặt thiếu nữ Á Đông dịu dàng - đặc trưng của Mai Trung Thứ, giá trị của tác phẩm còn nằm ở lịch sử sở hữu của nó, điều giới nghiên cứu mỹ thuật gọi là provenance.

Theo góc nhìn của nhiều chuyên gia đấu giá quốc tế, provenance là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của tác phẩm nghệ thuật, người sưu tập không chỉ mua một vật thể, mà mua cả lịch sử đi cùng nó, những con người đã từng sở hữu, những bối cảnh văn hóa nó đã đi qua.

Ở một tầng sưu tập nhất định, chính những câu hỏi chưa có lời đáp như ai từng treo bức tranh này, ai từng dừng lại ngắm nó qua các thế hệ… lại là điều tạo nên giá trị bền lâu hơn cả vẻ đẹp bề mặt.

Quyết định đưa "Khăn quàng xanh" trở về của nhà sưu tập Việt Nam, không chỉ vì đây là một tác phẩm đẹp, mà vì nó mang theo một phần ký ức mỹ thuật và lịch sử Việt Nam, điều khó có thể định giá bằng con số. Đó là góc nhìn được chia sẻ trực tiếp từ nhà sưu tập đến khách mời trong sự kiện The Privilege Art Experience đầu tiên vừa qua.

Khi đặc quyền tiếp tục được VIB Privilege Banking mở rộng thành quyền được tiếp cận

Khác với hình thức triển lãm thông thường, The Collector được tổ chức theo các nhóm giới hạn số lượng tham dự, với phần tham quan có hướng dẫn trực tiếp của nhà sưu tập qua các tác phẩm được chọn lọc. Khách mời có thể dừng lại, đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp về nguồn gốc và hành trình của từng tác phẩm, điều mà hiếm khi có được trong các không gian trưng bày công cộng, nơi phần lớn thông tin chỉ dừng ở bảng chú thích.

Song song còn là phần trao đổi về các trải nghiệm trong định giá tác phẩm nghệ thuật, tìm nguồn gốc tác phẩm và góc nhìn về tác phẩm hội họa như một loại tài sản có khả năng lưu giữ giá trị văn hoá lịch sử qua thời gian - một chủ đề đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ giới sưu tầm tại châu Á, khi thị trường tranh Đông Dương liên tục ghi nhận các mức giá triệu đô tại Sotheby's và Christie's trong vài năm qua.

Đây là đặc quyền dành riêng cho khách hàng VIB Privilege Banking có đam mê nghệ thuật - là tinh thần mà The Privilege Art Experience hướng tới: Không gian cho những người có cùng hệ quy chiếu gặp nhau, từ đó mở ra những góc nhìn, những kết nối mới và một cộng đồng được hình thành từ sự đồng điệu về gu thẩm mỹ, tri thức, cũng như hệ giá trị sống. Bởi ở một tầng trải nghiệm nhất định, ý nghĩa của sự kết nối là gặp được đúng người và cùng tạo nên những giá trị mới.

Thông qua những hoạt động được thiết kế dựa trên mối quan tâm và phong cách sống của từng nhóm khách hàng, VIB kỳ vọng tạo thêm cơ hội để cộng đồng khách hàng ưu tiên tiếp cận những không gian, câu chuyện và cuộc đối thoại vốn không thường xuyên mở ra cho số đông.

Bên cạnh The Privilege Art Experience, VIB Privilege Banking còn triển khai các chuỗi đặc quyền ưu đãi dành riêng cho Khách hàng ưu tiên như golf, du lịch, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là dịch vụ phòng chờ sân bay không giới hạn với thẻ VIB Visa Signature giúp tối ưu hoá phong cách sống linh hoạt./.

Khách hàng VIB Privilege Banking được trao bộ tặng phẩm khăn lụa tơ tằm thủy ấn chế tác 100% thủ công, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo, theo đúng triết lý: mỗi khách hàng là một phiên bản duy nhất. Với những khách hàng ở hạng Premier, VIB tặng phiên bản thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn, được thiết kế như một tuyên ngôn về đẳng cấp và sự khác biệt.

VIB lãi 5.180 tỷ đồng, tài sản vượt 580.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm Ngân hàng VIB đạt lợi nhuận 5.180 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 580.000 tỷ đồng, mở rộng tín dụng và duy trì chất lượng tài sản trong 6 tháng đầu năm 2026.