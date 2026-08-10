Intel phát hành 15 tỷ USD cổ phiếu để mở rộng năng lực sản xuất chip AI

Tập đoàn Intel ngày 10/8 công bố kế hoạch phát hành khoảng 15 tỷ USD cổ phiếu phổ thông nhằm huy động vốn phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất chip, trong bối cảnh nhu cầu điện toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh và công ty đẩy nhanh kế hoạch khôi phục vị thế trong ngành sản xuất bán dẫn.

Theo CNBC, số vốn thu được sẽ được Intel sử dụng cho các nhu cầu chung của doanh nghiệp, trong đó có chi tiêu vốn và vốn lưu động, đặc biệt nhằm mở rộng hoạt động sản xuất chip theo hợp đồng và công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến. Các ngân hàng JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup nằm trong nhóm bảo lãnh cho đợt phát hành.

Intel đồng thời dành cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn trong vòng 30 ngày để mua thêm số cổ phiếu trị giá tối đa 2,25 tỷ USD, qua đó có thể nâng tổng giá trị đợt phát hành lên khoảng 17,25 tỷ USD nếu quyền chọn được thực hiện đầy đủ.

Đợt huy động vốn được công bố sau khi cổ phiếu Intel tăng mạnh trong năm nay. Giá cổ phiếu Intel đã gần tăng gấp ba lần trong năm 2026, vượt mức tăng của AMD, TSMC và chỉ số ngành bán dẫn.

Tuy nhiên, thông tin về kế hoạch phát hành cổ phiếu khiến giá cổ phiếu Intel giảm hơn 4% trong giao dịch trước giờ mở cửa do giới đầu tư lo ngại hiệu ứng pha loãng cổ phần.

Intel đang tiến hành một chương trình tái cơ cấu quy mô lớn nhằm cạnh tranh với các nhà sản xuất chip hàng đầu như TSMC, đồng thời tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với bộ xử lý phục vụ AI. Công ty gần đây đã nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 từ 18 tỷ USD lên 20 tỷ USD.

Intel cũng tái khẳng định mục tiêu đưa quy trình sản xuất tiên tiến 14A vào sản xuất khối lượng lớn vào năm 2028, với điều kiện công ty thu hút được đủ khách hàng bên ngoài.

Intel đã đạt được Tesla là khách hàng của công nghệ 14A và đang tìm kiếm thêm các khách hàng lớn, trong đó có khả năng hợp tác với Apple, mặc dù Apple chưa xác nhận thông tin này.

Song song với kế hoạch huy động vốn, Intel đang tiếp tục đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất tại Mỹ và nước ngoài. Công ty gần đây công bố khoản đầu tư 5 tỷ euro, tương đương khoảng 5,77 tỷ USD, để mở rộng cơ sở sản xuất tại Ireland, tương đương hơn 25% kế hoạch chi tiêu vốn của Intel trong năm 2026.

Nhu cầu chip AI đang thúc đẩy một làn sóng đầu tư chưa từng có trong ngành công nghệ. Các công ty điện toán đám mây và công nghệ lớn của Mỹ đang tăng mạnh chi tiêu để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua bộ xử lý AI và mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán.

Đánh giá của JPMorgan cho rằng đầu tư AI của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp công nghệ.

Trong khi đó, Goldman Sachs ước tính tổng chi tiêu vốn liên quan đến AI của các công ty công nghệ lớn có thể đạt khoảng 765 tỷ USD trong năm 2026 và tăng lên 1.200 tỷ USD vào năm 2027.

Amazon hiện nằm trong nhóm có kế hoạch chi tiêu lớn nhất, trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ đồng thời đối mặt tình trạng thiếu hụt một số loại bộ nhớ và linh kiện bán dẫn.

Việc Intel huy động thêm vốn diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành năng lực sản xuất chip AI ngày càng gay gắt. Không chỉ Intel và các nhà sản xuất chip truyền thống, nhiều tập đoàn công nghệ lớn cũng đang tìm cách bảo đảm nguồn cung bán dẫn dài hạn.

SpaceX và Tesla mới đây công bố kế hoạch đầu tư ban đầu 16,8 tỷ USD xây dựng tổ hợp sản xuất bán dẫn AI Terafab tại Texas, nhằm đáp ứng nhu cầu điện toán dự kiến vượt 1 terawatt trong những năm tới.

Đối với Intel, đợt phát hành cổ phiếu mới vừa giúp công ty có thêm nguồn vốn để mở rộng công suất, vừa đặt ra thách thức về pha loãng cổ phần đối với các cổ đông hiện hữu.

Diễn biến giá cổ phiếu sau thông báo cho thấy giới đầu tư đang cân nhắc giữa tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ AI và chi phí tài chính cần thiết để Intel thực hiện chiến lược phục hồi.

Việc Intel đồng thời tăng chi tiêu vốn, mở rộng công nghệ 14A và huy động thêm hàng chục tỷ USD cho thấy công ty đang đặt cược lớn vào làn sóng AI và sự phục hồi của ngành sản xuất bán dẫn Mỹ, trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với TSMC và giành lại vị thế trong chuỗi cung ứng chip tiên tiến toàn cầu./.

Intel tiếp tục tái cơ cấu hoạt động trong lĩnh vực AI Truyền thông Israel cho biết Tập đoàn Intel đang tiếp tục triển khai chương trình tái cơ cấu bằng việc cắt giảm nhân sự tại Bộ phận Trung tâm dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

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