VietinBank dành 50.000 tỷ đồng tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Ngày 11/8, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố triển khai chương trình tín dụng quy mô lên tới 50.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Đây là gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý để đẩy mạnh đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank triển khai Chương trình này với thời gian thực hiện đến hết năm 2028. Theo đó, chương trình hướng tới các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến-chế tạo và các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định pháp luật.

Điểm nổi bật của chương trình là chính sách lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn. Đối với các khoản vay trung và dài hạn, thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi có thể lên tới 12 tháng.

Không chỉ hỗ trợ về chi phí vốn, chương trình còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp và người dân chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt các cơ hội phát triển trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Tham gia chương trình, khách hàng được đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của VietinBank tư vấn cung ứng vốn cho các dự án thuộc mọi quy mô và đa dạng ngành nghề. Đặc biệt, VietinBank cam kết tinh gọn thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng, hiệu quả./.

VietinBank nửa đầu năm 2026: Tăng trưởng ấn tượng, vững chắc VietinBank ghi nhận tăng trưởng vượt bậc trong nửa đầu 2026 với lợi nhuận, tài sản và dịch vụ số phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu.