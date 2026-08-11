Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Ngày 11/8, Kho bạc Nhà nước thông tin đã ban hành quy trình mới về chuẩn hóa việc thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi dữ liệu thụ hưởng.

Cụ thể, Quyết định số 4983/QĐ-KBNN ngày 4/7/2026 quy định chi tiết về quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân từ nguồn ngân sách Nhà nước cùng các nguồn thu hợp pháp khác thuộc phạm vi quản lý.

Văn bản này đồng thời hướng dẫn phương thức trao đổi Danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng qua Cổng trao đổi dữ liệu giữa Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, áp dụng thống nhất cho các đơn vị và cá nhân liên quan trong toàn hệ thống.

Theo quy trình mới, dòng tiền chi trả cho cá nhân được thực hiện từ tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước đến tài khoản của đối tượng thụ hưởng thông qua tài khoản thanh toán của đơn vị giao dịch mở tại ngân hàng thương mại. Đơn vị giao dịch có trách nhiệm lập hồ sơ, chứng từ và Danh sách thanh toán theo mẫu quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP, thực hiện kiểm tra, phê duyệt, ký số rồi gửi đến Kho bạc Nhà nước qua Hệ thống Dịch vụ công.

Đối với các chứng từ chuyển tiền nhập trực tiếp trên hệ thống, công nghệ sẽ tự động kiểm tra định dạng và đối chiếu số tiền chi tiết với tổng số tiền.

Danh sách thụ hưởng có thể được nhập trực tiếp hoặc tải tệp dữ liệu theo cấu trúc quy định để hệ thống tự động kiểm tra, đối chiếu trước khi tự động trả kết quả về cho đơn vị giao dịch.

Ở khâu tiếp theo, ngân hàng thương mại nhận lệnh thanh toán từ Kho bạc Nhà nước qua hệ thống thanh toán điện tử song phương đồng thời tiếp nhận Danh sách thanh toán bằng cách tải trực tiếp hoặc kết nối qua giao diện lập trình ứng dụng (API) của Cổng trao đổi dữ liệu.

Sau khi xác nhận tổng số tiền trên danh sách khớp đúng với lệnh thanh toán, ngân hàng thương mại thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị giao dịch sang tài khoản của từng cá nhân thụ hưởng.

Sự phối hợp này giúp dữ liệu được sử dụng xuyên suốt và kiểm soát tự động từ khâu đơn vị giao dịch, Kho bạc Nhà nước đến ngân hàng thương mại.

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin, quy định yêu cầu toàn bộ dữ liệu Danh sách thanh toán khi truyền nhận qua API hoặc Cổng trao đổi dữ liệu phải được mã hóa và ký số tự động. Giải pháp này giúp bảo mật hệ thống, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn các hành vi can thiệp, sửa đổi số tài khoản hoặc số tiền trong quá trình truyền thông tin. Các giao dịch điện tử phát sinh trong chuỗi liên kết cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Giao dịch điện tử cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đối với các trường hợp thông tin tài khoản không khớp, sai định dạng hoặc tài khoản thụ hưởng không còn hiệu lực, ngân hàng thương mại sẽ thực hiện hoàn trả giao dịch. Thời hạn chuyển trả toàn bộ chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo, còn việc chuyển trả một phần được xử lý theo thời hạn cụ thể cho từng trường hợp quy định. Khi nhận được thông tin hoàn trả, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra nguyên nhân, phối hợp với đơn vị giao dịch để xử lý và thông báo cho đơn vị này trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận được báo có từ ngân hàng thương mại.

Quy trình mới cũng phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước trong việc vận hành hạ tầng kết nối, hướng dẫn hạch toán kế toán và phối hợp thanh toán. Quyết định số 4983/QĐ-KBNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, chính thức thay thế quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 trước đây./.

Kho bạc Nhà nước: Thu ngân sách đạt 1.896.176 tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán Bằng sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống, Kho bạc Nhà nước ghi nhận đến ngày 5/8, lũy kế thu ngân sách trong cân đối đã đạt 1.896.176 tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán năm.