19 chuyến bay bị ảnh hưởng tại sân bay Tân Sơn Nhất do xuất hiện UAV

Theo thông tin cập nhật lúc 22 giờ từ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tổng cộng có 19 chuyến bay đi và đến tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng khi sân bay này tạm thời hạn chế hoạt động cất, hạ cánh do phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) trong khu vực lân cận đường bay.

Cụ thể, ngày 11/8, trong quá trình tổ chức, điều hành hoạt động bay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cơ sở điều hành bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tiếp nhận thông tin từ tổ lái về việc phát hiện phương tiện bay không người lái trong khu vực lân cận đường bay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn hoạt động bay, cơ sở điều hành bay đã chủ động triển khai các phương án xử lý theo quy định; đồng thời điều tiết hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để đánh giá tình hình và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan xác minh, xử lý thông tin về phương tiện bay không người lái.

Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 14 phút đến 12 giờ 14 phút (giờ UTC), tương đương 18 giờ 14 phút đến 19 giờ 14 phút (giờ địa phương), hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế.

Các chuyến bay cất cánh được tạm dừng, trong khi các chuyến bay đến được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế. Tổng cộng có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này.

Song song với công tác điều hành tại sân bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay có kế hoạch khai thác tại Tân Sơn Nhất, qua đó hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động khai thác hàng không.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khẳng định, việc tạm thời hạn chế hoạt động cất, hạ cánh và điều tiết luồng không lưu là một trong những biện pháp được quy định trong quy trình xử lý các tình huống có khả năng ảnh hưởng đến năng lực khai thác của cảng hàng không. Đây là phương thức xử lý theo nguyên tắc thận trọng, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chức năng đánh giá tình hình, đồng thời bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định.

Về phía các hãng hàng không như Vietnam Airlines và Vietjet Air đã nhanh chóng phát đi thông báo điều chỉnh lịch khai thác do yêu cầu điều hành không lưu tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời nhấn mạnh đang nỗ lực cao nhất để sớm đưa lịch bay trở lại ổn định, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay và phục vụ hành khách tốt nhất.

Ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đến 20 giờ 34 phút, sân bay đã khôi phục hoạt động cất, hạ cánh bình thường.

Các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách có lịch trình đi và đến Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 11/8 liên tục theo dõi hệ thống màn hình điện tử (FIDS), chú ý lắng nghe hệ thống loa phát thanh tại nhà ga và chủ động liên hệ với đại diện các hãng hàng không để cập nhật giờ khởi hành mới nhất./.

Khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay là vùng cấm bay flycam, drone Cảng hàng không, sân bay và toàn bộ khu vực lân cận là vùng cấm bay tuyệt đối và người dân tuyệt đối không tự ý bay UAV, drone, flycam khi chưa được cấp phép.