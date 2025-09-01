Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ của Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng chào đón Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, người bạn thân thiết và quý mến của nhân dân Việt Nam, trở lại thăm sau 7 năm và lần đầu tiên trên cương vị Lãnh đạo đứng đầu Đảng và Nhà nước Cuba; đánh giá cao sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại sự kiện kỷ niệm trọng đại của dân tộc Việt Nam, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, keo sơn và sự ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba dành cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi thân thiết tới Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Đại tướng Raúl Castro Ruz và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình cả về tinh thần và vật chất mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay. Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba và hết sức vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã đạt được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là việc củng cố khối đoàn kết toàn đảng, toàn dân, cải thiện tình hình kinh tế-xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba Anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba Xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước đánh giá mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt truyền thống và hợp tác toàn diện trên tinh thần đồng chí, anh em, đặc biệt tin cậy Việt Nam-Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện thông qua việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ và phát triển đất nước, các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, thương mại, nông nghiệp, xây dựng, sinh học-dược phẩm...

Về phần mình, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị của các đồng chí Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường dành cho Đoàn; bày tỏ vinh hạnh được thay mặt Đảng, Nhà nước Cuba tham dự Lễ kỷ niệm, nhấn mạnh đây không chỉ là sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do và công bằng xã hội trên thế giới, trong đó có Cuba; tin tưởng Việt Nam với nền tảng và cơ đồ gây dựng được sau gần 40 năm Đổi mới, sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ xúc động được chứng kiến tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn, chân thành cảm ơn món quà đầy ý nghĩa của nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em thông qua Chương trình ủng hộ toàn quốc với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, coi đó là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez khẳng định Cuba luôn trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực mang tính chiến lược như sản xuất lúa gạo và an ninh lương thực, phát triển năng lượng tái tạo.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba cũng đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cuba, đóng góp vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước; khẳng định Cuba sẵn sàng tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Cuba, góp phần đưa quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư lên ngang tầm quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz đặt nền móng và nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã được thống nhất giữa hai bên; phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai đảng và giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác và giao lưu giữa các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đồng thời tuyên truyền, giáo dục các thế hệ trẻ của cả hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba./.

