Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khép kín Vành đai 2 vào cuối năm 2027

Hai dự án thành phần xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 đường Vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công thêm các gói thầu xây lắp chính trong tháng 8/2026; chủ đầu tư đang đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành hai đoạn tuyến vào cuối năm 2027, góp phần khép kín Vành đai 2 trên địa bàn khu vực thành phố Thủ Đức trước đây.

Hai dự án này là các đoạn tuyến của dự án Vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh chưa được khép kín. Cả hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây lắp hơn 5.200 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Dự án thành phần 1 xây dựng đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1) dài hơn 3,5km. Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 là 2.653 tỷ đồng (không tính phần bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư). Dự án thành phần 2, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2) dài khoảng 2,45km; tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng (không tính bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư).

Các dự án này đều được giải phóng mặt bằng một lần theo lộ giới quy hoạch phần tuyến 67m, triển khai đầu tư xây dựng theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng đường song hành hai bên, với 3 làn xe mỗi bên trong lộ giới quy hoạch 67m và vỉa hè có bề rộng 6m mỗi bên.

Dự án cũng xây dựng các nút giao thông lớn, cầu vượt, hầm chui nhằm tăng khả năng kết nối và tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông. Quỹ đất dự trữ 31m nằm ở giữa để phục vụ cho giai đoạn 2, xây dựng hoàn chỉnh theo lộ giới quy hoạch; trong đó, ưu tiên xây dựng tuyến chính 6 làn xe.

Hai đoạn này đang được Ban Giao thông triển khai theo tiến độ được phê duyệt. Dự án có 5 gói thầu xây lắp chính; trong đó, hai gói thầu xây lắp phần tuyến khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành quý 2/2027. Đối với các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đang tổ chức thi công theo đúng kế hoạch, dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa cuối năm 2026.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông, đối với các đoạn chưa được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đang tiếp tục phối hợp, đôn đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương khẩn trương hoàn tất việc bồi thường, bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý 3/2026. Sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch, tiến độ triển khai ngay.

Hai gói thầu xây lắp hầm chui, cầu vượt (nút giao Vành đai 2-Phạm Văn Đồng) cũng sẽ khởi công trong tháng 8, dự kiến hoàn thành tháng 12/2027. Trong khi đó, gói thầu còn lại là xây lắp nút giao thông Bình Thái dự kiến khởi công tháng 10/2026, hoàn thành cuối năm 2027.

Hiện trên công trường dự án Vành đai 2 (đoạn 1 và 2), các nhà thầu đang triển khai 15 mũi thi công, với hàng trăm công nhân đang làm việc, tổ chức thi công 2 ca mỗi ngày. Đối với những công việc như cọc khoan nhồi, đổ bê tông, khoan cọc đất gia cố xi măng, công trường tổ chức thi công 3 ca mỗi ngày.

Khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số vị trí và một số đoạn vẫn chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công đồng bộ toàn tuyến. Cùng với đó, từ cuối tháng 3/2026 đến nay, giá một số loại vật liệu xây dựng có xu hướng tăng do biến động giá nhiên liệu trên thế giới và trong nước, làm gia tăng áp lực về chi phí và cung ứng vật tư.

Ngoài ra, theo chủ đầu tư, giai đoạn hiện nay rất nhiều dự án, công trình có quy mô lớn trên cả nước được triển khai thi công xây dựng dẫn đến việc cạnh tranh về nhân sự kỹ thuật có năng lực kinh nghiệm và thiếu hụt lực lượng nhân công lành nghề.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Giao thông sẽ thường xuyên làm việc với các địa phương để tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng; đồng thời yêu cầu các nhà thầu có chính sách tốt để giữ chân nhân sự, công nhân lành nghề, tăng cường thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, bổ sung mũi thi công, chủ động nguồn cung vật tư. Cùng với đó, các bên cũng rà soát, điều chỉnh tiến độ chi tiết theo từng khu vực được bàn giao mặt bằng.

Hàng tuần, chủ đầu tư tổ chức họp giao ban tại công trường để kiểm điểm tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật và mặt bằng; đồng thời kiến nghị địa phương hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, khoảng 2-3 tuần, Ban Giao thông đăng ký lịch họp với địa phương và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố để kiểm điểm tiến độ, đề xuất giải quyết các trường hợp còn lại theo thứ tự ưu tiên, qua đó bàn giao mặt bằng kịp thời các vị trí cần thi công trước.

Ban Giao thông cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo sở ngành, địa phương khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng theo điều kiện thi công cụ thể thực tế của từng gói thầu. Cụ thể, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8/2026 đối với phần tuyến sớm; phạm vi nút giao Vành đai 2-Phạm Văn Đồng và nút giao thông Bình Thái bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2026.

“Chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị liên quan, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch vào cuối năm 2027,” ông Lê Ngọc Hùng cho biết.

Khi hoàn thành, đoạn 1 và đoạn 2 của đường Vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối với đoạn 3 đang được nhà đầu tư thực hiện để khép kín đường Vành đai 2 trên địa bàn khu vực thành phố Thủ Đức trước đây.

Vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 64km, trong đó khoảng 50km đã được đưa vào khai thác. Hiện tuyến còn 4 đoạn chưa hoàn thành để khép kín, gồm đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) và đoạn 4, từ Quốc lộ 1 (nút giao An Lập) đến đường Nguyễn Văn Linh.

Hiện đoạn 3 dài 2,75km, đang được thực hiện theo hợp đồng BOT và mới thi công trở lại sau hơn 5 năm tạm ngưng. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh thi công, mục tiêu thông xe kỹ thuật cuối năm nay, qua đó hoàn thành công trình trong năm 2027. Trong khi đó, đoạn 4, từ Quốc lộ 1 (nút giao An Lập) đến đường Nguyễn Văn Linh, dài 5,3km chưa được triển khai./.

Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh nước rút về đích cuối năm Theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội, dự án sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2026. Đây là thách thức lớn, hiện chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang “chạy nước rút” để kịp về đích theo tiến độ.

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