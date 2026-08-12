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Giải mã chiến lược “leo thang theo chiều ngang” của Iran

Chiến lược “leo thang theo chiều ngang” được cho là cách Iran mở rộng phạm vi gây sức ép, tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán mà không hướng tới một cuộc xung đột toàn diện.

Dương Linh
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Theo phân tích của cựu nhà ngoại giao Anh Matthew Gould, các bước đi của Iran tại Trung Đông có thể được nhìn nhận trong khuôn khổ chiến lược “leo thang theo chiều ngang”. Thay vì tập trung vào một cuộc đối đầu trực tiếp, Tehran mở rộng phạm vi tác động thông qua các hoạt động tại eo biển Hormuz, Bab el-Mandeb, các nước láng giềng vùng Vịnh và lực lượng ủy nhiệm. Cách tiếp cận này được cho là nhằm tạo thêm công cụ gây sức ép, đồng thời duy trì khả năng điều chỉnh mức độ leo thang. Qua đó, Iran có thể cải thiện vị thế trước các cuộc đàm phán trong tương lai./.

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