Lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm 6 chỉ huy quân sự mới

Trong các sắc lệnh riêng biệt công bố ngày 10/8, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm 6 chỉ huy quân sự mới cho các lực lượng vũ trang nước này.



Cụ thể, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei bổ nhiệm ông Ali Abdollahi làm Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran; ông Ahmad Vahidi làm Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC); ông Ali Azmaei làm Tư lệnh Hải quân IRGC và ông Hossein Taeb làm người đứng đầu Tổ chức Basij thuộc IRGC.



Bên cạnh đó, Lãnh tụ tối cao Iran cũng bổ nhiệm ông Kiumars Heidari làm Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran và ông Mostafa Izadi làm Phó Tổng tư lệnh IRGC.



Trước đó 1 ngày, Iran cũng ghi nhận thay đổi nhân sự cấp cao đáng chú ý khi Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bổ nhiệm cựu Tư lệnh IRGC Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - do Tổng thống Masoud Pezeshkian chính thức đứng đầu - có nhiệm vụ điều phối các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại.

Cơ quan này bao gồm các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quân sự, tình báo và chính phủ, bên cạnh đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran.



Ngày 28/2 vừa qua, Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự chung nhằm vào Tehran và nhiều thành phố khác của Iran, khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei, một số chỉ huy quân sự cấp cao và nhiều dân thường thiệt mạng. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cùng các căn cứ và cơ sở của Mỹ trong khu vực.



Ngày 8/4, các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tháng 6, Iran và Mỹ ký Bản ghi nhớ (MoU) về việc chấm dứt xung đột trên tất cả mặt trận, trong đó có Liban.

Hai bên dự kiến tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, những diễn biến leo thang gần đây trong khu vực đã khiến số phận của các cuộc đàm phán trở nên bất định./.

Cựu Tư lệnh IRGC trở thành tân Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohsen Rezaei được giao vị trí Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, trong khi người tiền nhiệm trở thành cố vấn chính trị.

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