Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập kêu gọi các bên tuân thủ kế hoạch hòa bình Gaza

Ngày 9/8, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi tất cả các bên tham gia kế hoạch hòa bình Gaza tôn trọng các cam kết của mình và tránh bất kỳ bước đi nào có thể cản trở việc thực hiện hoặc đảo ngược những tiến bộ đã đạt được cho đến nay.

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Abdelatty với Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nickolay Mladenov.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, hai bên đã xem xét lộ trình cho giai đoạn thứ hai của kế hoạch ngừng bắn Gaza, trong đó ông Abdelatty nhấn mạnh tất cả các điều khoản đã được thống nhất phải được thực hiện, bao gồm việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn và bền vững cũng như việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Ông Abdelatty cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cho phép Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza (NCAG) bắt đầu các nhiệm vụ lâm thời của mình bên trong Dải Gaza, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận triển khai một lực lượng ổn định quốc tế để giám sát lệnh ngừng bắn.

Các thỏa thuận này sẽ giúp duy trì an ninh và ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo vệ sự thống nhất lãnh thổ của các vùng lãnh thổ Palestine, và cuối cùng cho phép Chính quyền Palestine đảm nhận đầy đủ trách nhiệm của mình ở Gaza và Bờ Tây.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo bác bỏ kế hoạch lộ trình hòa bình Gaza gồm 15 điểm do Hội đồng Hòa bình trình bày và khẳng định Israel sẽ không rút quân cho đến khi lực lượng Hamas hoàn toàn giải giáp.

Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cuối tháng 7, Hội đồng Hòa bình đã đạt được thỏa thuận về "giải giáp hoàn toàn" lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza.

Sau đó, Hamas cũng đã lên tiếng đồng ý về nội dung này với điều kiện Israel phải chấm dứt hoàn toàn "hành động gây hấn," rút quân khỏi Gaza và các bên phải đạt được tiến triển trong công cuộc tái thiết dải đất này.

Trong phản ứng chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel tuyên bố bác bỏ kế hoạch 15 điểm, các quan chức Nhà Trắng lưu ý rằng trên thực tế Israel đã ngừng các cuộc tấn công Gaza trong 5 ngày qua và quân đội nước này cũng không triển khai sâu hơn vào Gaza so với ranh giới Đường Vàng.

Một quan chức Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi không lo ngại về những bình luận của ông Netanyahu. Chúng tôi hiểu nhu cầu chính trị của ông ấy trong giai đoạn bầu cử hiện nay... miễn là ông ấy tiếp tục thực hiện những gì chúng tôi yêu cầu, đặc biệt là việc kiềm chế các cuộc tấn công ở Gaza.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov khẳng định mục tiêu của lộ trình là bảo đảm Gaza “không bao giờ trở thành mối đe dọa đối với an ninh Israel” và những gì xảy ra trước ngày 7/10/2023 sẽ không tái diễn.

Israel sẽ chưa phải rút lực lượng khỏi các vị trí hiện nay cho đến khi có những bước đi cụ thể và được kiểm chứng về việc giải giáp lực lượng Hamas và nước này cũng không bị hạn chế quyền đáp trả quân sự trước các mối đe dọa tức thời.

Theo lộ trình, “Đường Vàng” sẽ từng bước được đẩy lùi khi các khu vực ở Gaza hoàn tất quá trình giải giáp. Sau khi vũ khí tại từng khu vực được xác nhận là đã được Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza thu giữ, lưu trữ và vô hiệu hóa, lực lượng Israel sẽ từng bước rút về phía hàng rào biên giới Gaza.

Về mạng lưới đường hầm của Hamas, ông Mladenov cho rằng sẽ mất “hơn một thập kỷ” để phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm này nhưng việc phối hợp thông qua Hội đồng Hòa bình có thể giúp đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả quá trình này.

Bên cạnh đó, ông Mladenov cũng nhấn mạnh đến vai trò của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và các bên trung gian khác trong việc thuyết phục Hamas chấp thuận lộ trình./.

Xung đột tại Trung Đông: Israel bác kế hoạch giải giáp Hamas tại Dải Gaza Thủ tướng Israel cho biết trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ tại nước này, trong đó có việc loại bỏ các tay súng tại khu vực sườn núi Ali al-Taher.

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