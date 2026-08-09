Xung đột tại Trung Đông: Israel bác kế hoạch giải giáp Hamas tại Dải Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/8 tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm về giải giáp Hamas tại Dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu tại cuộc họp hằng tuần của Nội các, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Israel bác bỏ văn kiện 15 điểm.” Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Israel đã chấp nhận lộ trình của Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm định hình tương lai Gaza sau xung đột.

Theo ông Netanyahu, Israel đang thảo luận những điểm còn bất đồng với phía Mỹ. Một số đề xuất có thể được Israel chấp nhận, trong khi những nội dung khác không phù hợp với lập trường của nước này.

Thủ tướng Israel khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động rút quân nào khỏi Gaza cho đến khi Hamas được giải giáp.

Ông nhấn mạnh yêu cầu này bao gồm toàn bộ vũ khí của Hamas, từ vũ khí hạng nặng đến các loại vũ khí khác, đồng thời phải là một tiến trình giải giáp “thực chất,” chứ không phải trên danh nghĩa.

Trước đó, Nội các An ninh Israel đã thông qua việc cho phép một Lực lượng Ổn định Quốc tế tiến vào Gaza với nhiệm vụ giải giáp Hamas và tiếp quản quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao và bộ trưởng Israel yêu cầu Thủ tướng Netanyahu công khai khẳng định Israel không chấp nhận những điều khoản của kế hoạch, trong đó có yêu cầu IDF bắt đầu rút khỏi Gaza. Ông Netanyahu cũng cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ "tiếp tục ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào binh sỹ Israel và người dân nước này."

Về quan hệ với Mỹ, ông Netanyahu khẳng định Tổng thống Donald Trump là “một người bạn lớn” của Israel, đồng thời nhấn mạnh Israel sẵn sàng bảo vệ lợi ích an ninh của mình ngay cả khi phải bất đồng với những đồng minh thân cận nhất.

Trước đó, Kênh 13 của Israel ngày 8/8 đưa tin nước này vẫn giữ phương án tấn công Iran mà không cần sự tham gia của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm một "lối thoát ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Iran.

Liên quan vấn đề Liban, Thủ tướng Israel cho biết trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ tại nước này, trong đó có việc loại bỏ các tay súng tại khu vực sườn núi Ali al-Taher. Ông không cung cấp thêm chi tiết, cho rằng Israel đang tiến hành một chiến dịch quan trọng tại Liban.

Ngay sau khi Thủ tướng Israel tuyên bố bác bỏ thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn, ông Bassem Naim, một lãnh đạo cấp cao Hamas ngày 9/8 cho rằng Mỹ cần gây sức ép để Israel chấp nhận giai đoạn tiếp theo của kế hoạch Gaza.

Ông Bassem Naim nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng các bên trung gian và bên bảo trợ Mỹ gây sức ép để Israel tuân thủ lộ trình và không cản trở tiến trình vì những lý do chính trị và bầu cử trong nước.”

Trước đó, Hamas cho biết đã chấp nhận về nguyên tắc một kế hoạch giải giáp từng bước tại Dải Gaza, song khẳng định việc cất giữ và bàn giao vũ khí chỉ được thực hiện nếu Israel hoàn thành các cam kết rút quân và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang đối địch tại vùng lãnh thổ này./.

Israel hoài nghi việc Hamas giải giáp theo thỏa thuận Gaza Theo một nguồn tin, Hamas tin rằng nếu không còn vũ khí, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù từ những người dân và các gia tộc từng chịu thiệt hại trong thời gian lực lượng này kiểm soát Gaza.

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