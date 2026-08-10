Cựu Tư lệnh IRGC trở thành tân Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao, thay thế ông Mohammad Bagher Zolghadr.

Sắc lệnh được Văn phòng Tổng thống Iran công bố ngày 9/8 dẫn lời Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm của ông Rezaei, gọi cựu Tư lệnh IRGC là “một trong những người tiên phong” trong cuộc chiến Iran-Iraq hồi thập niên 1980.

Nhà lãnh đạo Iran cũng bày tỏ hy vọng ông Rezaei sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của vị trí này.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, ông Rezaei (sinh năm 1954) là cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Về phần mình, sau khi trao lại vị trí cho người kế nhiệm Rezaei, ông Zolghadr - cũng từng giữ nhiều vị trí chỉ huy quan trọng trong IRGC - sẽ trở thành cố vấn chính trị của Lãnh tụ tối cao Iran.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, do Tổng thống Masoud Pezeshkian chính thức đứng đầu, có nhiệm vụ điều phối các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại.

Cơ quan này bao gồm các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quân sự, tình báo và chính phủ, bên cạnh đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran./.

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