Xung đột tại Trung Đông: Mỹ đưa việc bồi thường thiệt hại vào nội dung đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ yêu cầu Iran bồi thường cho những người Mỹ thiệt mạng và bị thương trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa hai nước, đồng thời cho biết đã chỉ thị các đại diện Mỹ đưa yêu cầu này vào các cuộc đàm phán trong tương lai.



Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố đưa ra yêu cầu bồi thường sau khi nhận thấy phía Iran cũng đang yêu cầu bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra.

Ông cho rằng đây là một “ý tưởng hay” và Mỹ sẽ đưa vấn đề bồi thường vào chương trình nghị sự trong các cuộc thương lượng tiếp theo.



Trước đó, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ đã giảm mức độ công khai của các nỗ lực ngoại giao với Tehran, với hy vọng sức ép kinh tế sẽ tiếp tục tác động đến nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ông mô tả tiến trình đàm phán hiện được triển khai ở mức độ thấp hơn trong khi Washington chờ đợi những tác động từ các biện pháp gây sức ép.



Việc Tổng thống Trump đưa yêu cầu bồi thường vào các cuộc đàm phán có thể làm mở rộng đáng kể phạm vi thương lượng Mỹ-Iran, vốn đang tập trung vào chấm dứt xung đột, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân và các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Đây cũng có thể trở thành một vấn đề gây tranh cãi mới nếu Tehran không chấp nhận trách nhiệm tài chính đối với những thiệt hại mà Washington nêu ra.



Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố Hải quân Mỹ đã quét thủy lôi toàn bộ toàn bộ eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định tuyến đường thủy quan trọng này đang mở và nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Mỹ.



Phát biểu trên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh Hải quân Mỹ đã rà quét thủy lôi trên toàn bộ eo biển Hormuz và đang kiểm soát eo biển này 100%. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý lệnh phong tỏa này chỉ nhắm vào các tàu di chuyển đến và đi từ Iran.

Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Tehran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của họ, trong đó có bồi thường do xung đột và dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Israel nêu điều kiện tạm hoãn tấn công Iran Theo hãng tin CBS News, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tấn công chung, có thể diễn ra trong cuối tuần này, trong đó các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện là mục tiêu tiềm năng.

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