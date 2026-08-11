GCC và Yemen thể hiện lập trường cứng rắn đối với Houthi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường kiên quyết đối với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công nhắm vào Saudi Arabia và tàu thương mại có thể gây ra hậu quả cho an ninh khu vực và hàng hải quốc tế.

Tổng thư ký GCC Jasem Albudaiwi hoan nghênh tuyên bố, do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra ngày 7/8/2026, bao gồm việc lên án các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào Saudi Arabia kể từ ngày 13/7, cũng như các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại kể từ ngày 22/7.

Theo ông Albudaiwi, các quốc gia GCC bày tỏ quan ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Tổng thư ký GCC đồng thời cho rằng việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và đe dọa các tuyến đường hàng hải quốc tế là một sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh và ổn định khu vực.

Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen cùng ngày cũng tuyên bố sẽ đáp trả các đợt tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng tăng trên khắp các khu vực do chính phủ được quốc tế công nhận kiểm soát, làm dấy lên nguy cơ bùng nổ giao tranh quy mô lớn.

Phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Riyadh với đại sứ các nước hỗ trợ tiến trình chính trị của Yemen, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-Alimi nhấn mạnh các lực lượng chính phủ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đợt leo thang mới nhất và sẽ không để Houthi quyết định thời điểm cũng như quy mô của các cuộc đối đầu quân sự.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi có hành động leo thang kể từ tháng 7, bao gồm các cuộc tấn công vào Saudi Arabia và các tàu thương mại, nhằm đáp trả các cuộc không kích mà lực lượng này cho là do Saudi Arabia tiến hành.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen, có hiệu lực từ đầu tháng 4/2022, có nguy cơ sụp đổ./.

Yemen tuyên bố sẵn sàng ứng phó mọi kịch bản leo thang với Houthi Ngoại trưởng Yemen cho biết chính quyền Yemen ngày càng lo ngại Houthi đang tìm cách mô phỏng các động thái của Iran tại eo biển Hormuz nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb.