Nâng tầm quan hệ Việt Nam-New Zealand, mở ra những chặng đường hợp tác mới

Quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, hợp tác trên các lĩnh vực mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho Đối tác Chiến lược Toàn diện trong giai đoạn mới.

Nhận lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước New Zealand. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand trên cả hai cương vị và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 2/2025. Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand - một đối tác thân thiện, giàu tiềm năng và chia sẻ nhiều điểm đồng với Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương, đồng thời là dấu mốc quan trọng đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.

Nền tảng vững chắc, động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand chính thức được thiết lập vào ngày 19/6/1975, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. New Zealand trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau ngày 30/4/1975, thể hiện thiện chí thúc đẩy đối thoại và hợp tác với Việt Nam trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động. Đây là dấu mốc quan trọng đặt nền móng cho quá trình phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia trong suốt những thập kỷ tiếp theo.

Trong giai đoạn từ năm 1975 đến đầu những năm 1990, quan hệ song phương chủ yếu tập trung vào việc duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Do bối cảnh Chiến tranh Lạnh cùng những biến động về tình hình khu vực và quốc tế, hợp tác giữa hai nước còn ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, các hoạt động trao đổi đoàn ngoại giao và tiếp xúc giữa các cơ quan hữu quan vẫn được duy trì, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sau khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới.

Thủ tướng New Zealand Jim Bolger và Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký tắt Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - New Zealand (26/5/1993). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Bước sang thập niên 1990, quan hệ Việt Nam-New Zealand có nhiều chuyển biến tích cực cùng với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sau khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới và bình thường hóa quan hệ với nhiều quốc gia, hai nước từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị được tăng cường thông qua việc trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao và các cơ chế đối thoại thường xuyên. Đồng thời, New Zealand đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Việt Nam, tập trung vào giáo dục, phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Hợp tác giáo dục cũng bắt đầu phát triển mạnh khi ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại New Zealand thông qua các chương trình học bổng của Chính phủ New Zealand.

Một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ song phương diễn ra vào tháng 5/2005 khi Thủ tướng hai nước ký Tuyên bố về hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand. Văn kiện này khẳng định quyết tâm của hai Chính phủ trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và hướng tới thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Đây được xem là nền tảng chính trị quan trọng giúp định hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Trong chuyến thăm chính thức New Zealand năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng New Zealand Helen Clark ký Tuyên bố chung hai nước (9/5/2005). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tháng 9/2009, trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hai nước chính thức thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Việc nâng cấp quan hệ đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử quan hệ song phương, tạo xung lực mạnh mẽ để mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Từ thời điểm này, trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên hơn; các cơ chế đối thoại chính trị, kinh tế và quốc phòng được duy trì; hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và giao lưu nhân dân đều có bước phát triển đáng kể. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, Liên hợp quốc và sau này là CPTPP.

Tháng 7/2020 đánh dấu bước ngoặt mới khi Việt Nam và New Zealand chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác mới phản ánh sự tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước, đồng thời mở rộng phạm vi hợp tác sang nhiều lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hai nước tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế và bảo đảm chuỗi cung ứng.

Năm 2024 là năm đặc biệt sôi động trong quan hệ Việt Nam-New Zealand với hàng loạt hoạt động đối ngoại cấp cao. Từ ngày 9 đến 11/3/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng Christopher Luxon. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon; hội kiến Toàn quyền Cindy Kiro, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee; tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam; tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp; phát biểu chính sách tại Đại học Victoria Wellington.

Chuyến thăm góp phần tăng cường lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu nhân dân, đồng thời mở ra các hướng hợp tác mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên thống nhất thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD trong năm 2024, hướng tới mục tiêu đầu tư hai chiều đạt 500 triệu USD vào năm 2030. Nhân dịp này, các bộ, ngành hai nước ký ba văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế-thương mại và tài chính, tạo cơ sở để triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp đó, ngày 10/10/2024, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Thủ tướng Christopher Luxon. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được sau chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Việt Nam, đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2025. Hai bên tiếp tục khẳng định ưu tiên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp và mở rộng sang các lĩnh vực mới gồm chuyển đổi số, kinh tế xanh và biến đổi khí hậu.

Chỉ hơn một tháng sau, ngày 15/11/2024, nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC tại Lima (Peru), Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Christopher Luxon. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược phát triển sâu rộng hơn nữa, thống nhất hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD vào năm 2026. Hai bên cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các diễn đàn quốc tế khác; đồng thời tái khẳng định lập trường duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện ngày 26/2/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bước sang năm 2025, quan hệ Việt Nam-New Zealand đạt bước phát triển mang tính lịch sử. Từ ngày 25 đến 28/2/2025, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, thể hiện sự coi trọng của New Zealand đối với Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của New Zealand.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Christopher Luxon hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; chào Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sau cuộc hội đàm ngày 26/2/2025, hai Thủ tướng chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển cao nhất từ trước đến nay. Nhân dịp này, các cơ quan hai nước đã trao và ký tám văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai các chương trình hợp tác mới.

Tiếp nối kết quả đó, ngày 10/4/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon tiến hành điện đàm nhằm trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ thương mại như AANZFTA và CPTPP, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 3 tỷ USD vào năm 2026. Đồng thời, hai Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Từ ngày 27 đến 31/8/2025, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong chuyến thăm, ông hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, được Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tiếp. Các cuộc tiếp xúc góp phần củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác nghị viện và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Ngày 27/10/2025, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục gặp Thủ tướng Christopher Luxon. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất Chương trình hành động triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030 với các mục tiêu, lộ trình và nguồn lực cụ thể.

Quan hệ song phương tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Ngày 20/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Christopher Luxon. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, phối hợp tại các diễn đàn đa phương và cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Hai bên đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, với Chương trình hành động 2025-2030 được triển khai trên nhiều lĩnh vực trụ cột Tác giả

Ngày 30/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford. Hai bên đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, với Chương trình hành động 2025-2030 được triển khai trên nhiều lĩnh vực trụ cột; đẩy mạnh thương mại, đầu tư, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD, tháo gỡ rào cản kỹ thuật và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo, coi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững; tăng cường giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh, đồng thời thúc đẩy đường bay thẳng, du lịch, giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand Caroline Beresford (Hà Nội, 30/7/2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngoài các chuyến thăm cấp cao, hai nước còn duy trì nhiều cơ chế hợp tác song phương, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Đối thoại Biển Việt Nam-New Zealand, Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại, Đối thoại cấp cao về nông nghiệp, Đối thoại Chính sách Quốc phòng và Tham vấn quốc phòng. Những cơ chế này góp phần duy trì tính liên tục của quan hệ chính trị và tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, Việt Nam và New Zealand tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM, ASEAN cũng như trong việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà cả hai cùng tham gia, qua đó góp phần xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu trên cơ sở hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Dư địa rộng mở, hướng tới những bước phát triển đột phá

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand, được xây dựng trên cơ sở sự bổ trợ về tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của hai nền kinh tế. Trong quá trình phát triển quan hệ song phương, hai nước từng bước mở rộng hợp tác kinh tế từ thương mại hàng hóa truyền thống sang các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn đầu của quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và New Zealand chủ yếu tập trung vào trao đổi thương mại và hỗ trợ phát triển. Việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009 và Đối tác Chiến lược năm 2020 đã tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời mở rộng phạm vi hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Việt Nam và New Zealand cùng tham gia nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA). Đây là những nền tảng quan trọng giúp hai nước tăng cường kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 3/2024, hợp tác kinh tế tiếp tục được xác định là lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước. Hai bên thống nhất tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD trong năm 2024, đồng thời nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư hai chiều đạt 500 triệu USD vào năm 2030. Nhân dịp này, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand ký kết Thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, tạo cơ sở để thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Quan hệ thương mại Việt Nam-New Zealand tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Hai nước duy trì trao đổi nhiều nhóm hàng hóa có tính bổ sung cao. Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand các mặt hàng chủ yếu như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, thủy sản, hạt điều, giày dép; trong khi nhập khẩu từ New Zealand các sản phẩm như sữa và sản phẩm từ sữa, hoa quả, gỗ, nguyên liệu phục vụ ngành dệt may, da giày, máy móc thiết bị và các sản phẩm công nghiệp khác. Cơ cấu thương mại này phản ánh lợi thế của mỗi nước và tạo điều kiện để hai bên tiếp tục mở rộng thị trường cho các sản phẩm thế mạnh.

Sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025, hợp tác kinh tế tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm.

Hai bên thống nhất thúc đẩy các biện pháp đột phá nhằm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ USD vào năm 2026, đồng thời tăng cường khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia. Tác giả

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của nước này. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 844,4 triệu USD, tăng 14,6%; trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 399,6 triệu USD, nhập khẩu đạt 444,8 triệu USD.

Tính đến ngày 30/6/2026, New Zealand có 61 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 191 triệu USD; Việt Nam có 13 dự án đầu tư tại New Zealand, tổng vốn 44,5 triệu USD. New Zealand duy trì nguồn ODA ổn định cho Việt Nam, tập trung vào nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và giáo dục.

Cầu nối tăng cường hiểu biết và gắn kết hai nước

Cùng với hợp tác chính trị và kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân là những lĩnh vực quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam-New Zealand. Hai nước coi giáo dục và trao đổi nhân dân là cầu nối giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.

Trong nhiều năm qua, giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa hai nước. New Zealand có thế mạnh về hệ thống giáo dục chất lượng cao, trong khi Việt Nam có nhu cầu lớn trong đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý và phát triển khoa học-công nghệ. Vì vậy, hợp tác giáo dục đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024, giáo dục được xác định là một trong ba lĩnh vực hợp tác trọng điểm. Hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand vào tháng 11/2022, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, trao đổi kinh nghiệm quản lý giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 3/2024, hai nước ký Kế hoạch hợp tác chiến lược Việt Nam-New Zealand về giáo dục giai đoạn 2023-2026. Văn kiện này hướng tới tăng cường liên kết giữa các trường đại học, hỗ trợ Việt Nam đổi mới mô hình giáo dục thông qua ứng dụng công nghệ số, xây dựng mạng lưới cựu sinh viên và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo.

New Zealand cũng tiếp tục duy trì các chương trình học bổng dành cho Việt Nam, trong đó có khoảng 30 suất học bổng mỗi năm cho các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo tiếng Anh cho công chức Việt Nam được duy trì, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Thông qua hợp tác giáo dục, New Zealand hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia, cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu và lực lượng lao động có kỹ năng cao. Đồng thời, ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn New Zealand là điểm đến học tập nhờ môi trường giáo dục tiên tiến, chất lượng đào tạo cao và các cơ hội học bổng.

Bên cạnh giáo dục, giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước cũng được thúc đẩy thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị, các chương trình giao lưu cộng đồng và hoạt động quảng bá văn hóa. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con người của mỗi nước, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand là một bộ phận quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại New Zealand có khoảng 14.000 người, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Auckland, Christchurch và Wellington.

Phần lớn người Việt Nam tại New Zealand có cuộc sống ổn định, từng bước hòa nhập vào xã hội sở tại, đồng thời duy trì tình cảm gắn bó với quê hương và tích cực tham gia các hoạt động hướng về Việt Nam. Cộng đồng người Việt không chỉ đóng vai trò là cầu nối văn hóa, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, giáo dục và quan hệ nhân dân giữa hai nước.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, hội đoàn người Việt tại New Zealand đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân New Zealand. Đồng thời, cộng đồng này cũng hỗ trợ thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức xã hội của hai nước.

Trải qua 50 năm phát triển, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã chuyển mình từ quan hệ ngoại giao thông thường sang Đối tác Chiến lược Toàn diện với nền tảng là sự tin cậy chính trị, lợi ích chung và tầm nhìn dài hạn. Với những nền tảng đã được xây dựng cùng Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, quan hệ Việt Nam-New Zealand được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội tổ chức Trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý với chuyên gia New Zealand cho lực lượng của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các Phái bộ và trở về Việt Nam (Hà Nội, 13/10/2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)