Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull AC

Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Một số nội dung chính trong Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Australia.
Sáng 12/8, tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Malcolm Turnbull AC, nguyên Thủ tướng thứ 29 của Australia, Chủ tịch Công ty công nghệ Advanced Navigation.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên công bố bốn quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công, bổ nhiệm và chỉ định cán bộ.
Ngày 12/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Ngày 12/8/2026, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tới viếng, ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Ngoài việc huy động đủ vốn để xây dựng, Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng cũng cần tính toán được nguồn lực để vận hành, bảo trì và trả nợ trong suốt quá trình khai thác.
Theo Chỉ thị 07-CT/TW, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được đo bằng sản phẩm, chất lượng công việc và sự hài lòng của nhân dân.
Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.
Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vùng Thủ đô, vùng các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Cao Bằng là tỉnh đầu tiên thực hiện thành lập đồng thời hai Đảng bộ theo Quy định mới của Trung ương. Sau khi hai Đảng bộ được thành lập, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng có 62 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.
Việt Nam và Australia ký cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đồng thời hai bên trao 3 văn kiện về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Australia, góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược, tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Australia, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp tại Australia.
Trưa 12/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.
Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể tạo thêm cơ hội để quan hệ Việt Nam-New Zealand hiện diện rõ nét hơn và mang tính thực chất hơn.
Chùm bài phản ánh những cách làm hay, kết quả bước đầu, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, yêu cầu đặt ra để chính quyền số thực sự trở thành động lực phát triển bao trùm của “siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh.
Chuỗi hoạt động trong hai ngày 11-12/8 khẳng định hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và tư vấn chính sách giữa Việt Nam và Australia trở thành nội dung ngày càng thực chất.
Theo các chuyên gia, việc chuyển từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành" không đơn thuần là thay đổi thuật ngữ, mà là bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng.
Sáng 12/8, tại Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành EQ Resources Limited - doanh nghiệp khai thác và phát triển khoáng sản hàng đầu của Australia.
Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và vị lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc.
Hai dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ mở ra không gian phát triển, tăng liên kết vùng, góp phần đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành cực tăng trưởng mới.
Quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, hợp tác trên các lĩnh vực mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho Đối tác Chiến lược Toàn diện trong giai đoạn mới.
Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
Bài viết của KPL khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam đã đóng góp tích cực cho việc vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào.
Điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương.
Sự khác biệt về quy mô và cơ cấu kinh tế đang tạo nên tính bổ trợ, mở ra cơ hội để Việt Nam và New Zealand chuyển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành những hợp tác kinh tế thực chất hơn.
Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng bà con Việt kiều tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế với Việt Nam.
Khoản hỗ trợ của nhân dân Việt Nam được trao trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, là minh chứng cho tình đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba.
Chính phủ ban hành Nghị định 315/2026/NĐ-CP quy định việc kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó kiểm tra định kỳ được thực hiện 3 năm một lần.
Theo quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hòa Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia về những thiệt hại nặng nề từ trận động đất xảy ra sáng 10/8.