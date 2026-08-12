Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Australia về đào tạo cán bộ và tư vấn chính sách

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, trong hai ngày 11 và 12/8, đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có các buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Trường Đào tạo cán bộ Chính phủ Australia và New Zealand (ANZSOG) và Đại học Quốc gia Australia (ANU).

Các cuộc trao đổi tập trung vào việc mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tham mưu chính sách và quản trị phát triển, trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia chiều 11/8, hai bên đã trao thỏa thuận triển khai giai đoạn 2 của Trung tâm Việt Nam-Australia (VAC).

Đại diện DFAT đánh giá Trung tâm Việt Nam-Australia đã trở thành một trong những biểu tượng hợp tác tiêu biểu, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước, đồng thời ghi nhận vai trò, đóng góp tích cực của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và kỳ vọng giai đoạn hợp tác mới sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thực chất.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT). (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao các thành tựu của Trung tâm Việt Nam-Australia, coi đây là mô hình hợp tác cụ thể hóa các định hướng chiến lược mà hai nước cùng quan tâm.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đóng góp nổi bật của trung tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nguồn của Việt Nam với các nội dung hiện đại về quản trị phát triển như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền con người.

Bên cạnh đào tạo, Trung tâm cũng triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, chia sẻ tri thức và tư vấn chính sách, trọng tâm là tổng kết 40 năm Đổi mới của Việt Nam, nghiên cứu tư tưởng, mô hình quản trị mới và tư vấn chính sách phát triển công nghiệp.

Các diễn đàn, hội thảo phối hợp tổ chức đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học, khuyến nghị giá trị cho quá trình hoạch định chính sách và thúc đẩy quan hệ song phương.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định những kết quả đạt được trong giai đoạn 1 là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn 2, gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo cán bộ với nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Cùng ngày, đoàn đã làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Chính phủ Australia và New Zealand (ANZSOG). Nhận định giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ANZSOG có nhiều điểm tương đồng về sứ mệnh đào tạo lãnh đạo khu vực công và nghiên cứu chính sách, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng ANZSOG có thể đóng góp thiết thực vào quá trình đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công, xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng, nâng cao năng lực quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Trường Quản trị Australia và New Zealand (ANZSOG). (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ANZSOG đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), tạo khuôn khổ triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Sáng 12/8, làm việc với Đại học Quốc gia Australia (ANU), Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã trao đổi về các xu hướng khoa học-công nghệ mới, chính sách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị phát triển và định hướng hợp tác với các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam.

Phía ANU nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đào tạo và nghiên cứu về quản trị, công nghệ, an ninh là những lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác, trong đó yếu tố con người phải được đặt ở vị trí trung tâm.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước, thúc đẩy tăng cường quan hệ trên 3 trụ cột gắn kết chặt chẽ: công nghệ, thể chế và con người.

Chuỗi hoạt động làm việc trong hai ngày 11-12/8 khẳng định hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và tư vấn chính sách đang trở thành nội dung ngày càng thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia./.

Tăng cường những cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam-Australia Truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân được Việt Nam và Australia xác định là những lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.