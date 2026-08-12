Vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào phát triển trường tồn

Trong thời khắc đau buồn và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, để tưởng nhớ công lao và những đóng góp to lớn của ông đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, cũng như giữa Quốc hội hai nước nói riêng, Hãng Thông tấn Quốc gia Lào (KPL) tối 11/8 đăng tải bài viết khẳng định quan hệ hợp tác toàn diện và chặt chẽ giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam đã đóng góp tích cực cho việc vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi phát triển trường tồn.

Bài viết cho biết hai nước Lào và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962.

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, gắn kết nhau cả trong đời sống cũng như trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc suốt nhiều thập kỷ.

Mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ hiếm có, trong sáng, thủy chung, trải qua nhiều thử thách và được xây dựng bằng biết bao xương máu của các chiến sỹ cách mạng hai nước.

Hai nước Lào-Việt Nam luôn giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “hạt gạo bẻ đôi, cọng rau chia nửa” và sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Đánh giá về mối quan hệ Lào-Việt Nam, Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng khẳng định: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng không có ở đâu và không có tình đoàn kết nào, liên minh chiến đấu nào đặc biệt, lâu dài và toàn diện kiểu này."

Bên cạnh đó, Chủ tịch Souphanouvong cũng từng phát biểu rằng “Mối quan hệ Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất."

Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã miêu tả mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào bằng bài thơ bất hủ: “Thương nhau mấy núi cũng trèo; Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua; Việt-Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long."

Trên nền tảng tình đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa Lào-Việt Nam, cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực một cách chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật với đồng chí Kaysone Phomvihane, Trưởng đoàn đại biểu Đảng và Mặt trận Lào yêu nước sang thăm hữu nghị Việt Nam (năm 1966). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Mối quan hệ này do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo cách mạng hai nước vun đắp và tôi luyện qua ngọn lửa của cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ, trường kỳ của hai dân tộc, và hiện đã trở thành di sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước.

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi thân thiết cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, có núi sông liền một dải, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và tộc người.

Bài học lịch sử và thực tiễn đã chứng minh cho thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng đang đi vào chiều sâu, đoàn kết đặc biệt, thủy chung và luôn giúp đỡ lẫn nhau; chia sẻ tầm nhìn chung trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng mỗi nước.

Bước ngoặt quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam được bắt đầu từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1930. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đã thiết lập một nền tảng vững chắc để các thế hệ tiếp theo của hai nước vun đắp. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị láng giềng thân thiết, của sự đoàn kết, gắn bó, tin cậy và chân thành mà nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt chiều dài lịch sử.

Sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, trong đó có hai Quốc hội, đã được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi hai nước hoàn toàn giải phóng vào năm 1975.

Hai nước và hai Quốc hội đã triển khai hiệu quả Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác ký năm 1977 và cùng nhau thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986.

Thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp thường xuyên, việc ký kết và phê chuẩn các hiệp định giữa hai Chính phủ, sự hợp tác trong công tác xây dựng Hiến pháp và hệ thống pháp luật, hoàn thiện bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội, bồi dưỡng đào tạo chuyên gia, phối hợp với Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc về công tác đối nội và đối ngoại…, mối quan hệ giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bài viết kết luận sự hợp tác, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế, vai trò chủ động, sáng tạo trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp về vai trò chỉ đạo-lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị mỗi nước, mà còn là nền tảng và nguồn lực quý báu để nâng tầm quan hệ Việt Nam-Lào nói chung, cũng như quan hệ giữa hai Quốc hội bước lên tầm cao mới./.

Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphon Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Xaysomphon Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.