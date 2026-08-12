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Người đàn ông dùng roi đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu khai nhận gì?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy về tội Cố ý gây thương tích, liên quan vụ 5 chú tiểu tại chùa Bầu bị đánh.

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Người đàn ông dùng roi đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu khai nhận gì?
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Bản tin 60s ngày 12/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Người đàn ông dùng roi đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu khai gì?

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(Vietnam+)
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