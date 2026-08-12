Người đàn ông dùng roi đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu khai nhận gì?

Có ý kiến cho rằng chỉ cần chó không đeo rọ mõm là bị phạt trong khi nhiều người lại băn khoăn liệu có bắt buộc vừa phải đeo rọ mõm, vừa phải xích giữ hay không. Vậy trường hợp nào sẽ bị xử phạt?