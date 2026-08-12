Hà Nội: Sắp xử phúc thẩm cựu Hiệu trưởng thu tiền học thêm cao hơn quy định

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 26/8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Thị Bình thu tiền dạy thêm tại trường trong năm học 2013-2014.

Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Có 8 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho bị cáo Bình và 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyệt.

Để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm, Tòa án đã triệu tập đại diện Trường Trung học cơ sở Ba Đình và 4 cá nhân khác tới phiên xử với vai trò là người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Trước đó, trong các ngày từ 24-27/3, Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, ở tại phường Tây Hồ, Hà Nội, cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình) 36 tháng tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1976, ở tại phường Ngọc Hà, Hà Nội, cựu Kế toán trưởng nhà trường) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật hình sự.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, cả 2 bị cáo Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt đều làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án này. Trong đó, bị cáo Nguyệt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm khoản tiền nộp xung công quỹ Nhà nước. Còn bị cáo Bình đề nghị Tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, trong năm học 2013-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND, Văn bản hướng dẫn số 5898/HD-SGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Khánh Duy/TTXVN phát)

Quá trình này, bị cáo Nguyễn Thị Bình với vai trò là Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung với số tiền là 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh.

Mức thu này cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22. Trong đó, Quyết định số 22 và các văn bản liên quan quy định, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10 đến 20 học sinh/1 lớp, mức thu tối đa là 13.000 đồng/1 học sinh/1 tiết; từ 20 đến 30 học sinh/1 lớp, mức thu tối đa là 9.000 đồng/1 học sinh/1 tiết học; từ 30 đến 40 học sinh/1 lớp, mức thu tối đa là 7.000 đồng/1 học sinh/1 tiết học.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỷ đồng, trong đó mức thu tối đa theo Quyết định số 22 là 1 tỷ đồng. Số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức thu tối đa quy định đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh 24 lớp khối 7, 8, 9 trong năm học 2013-2014 là hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Bình cho rằng nội dung cáo trạng truy tố đối với bị cáo là không đúng, bị cáo xác định mình không phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo vô tội. Còn bị cáo Nguyệt khai biết việc thu tiền cao hơn Quyết định số 22 và việc để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình./.

Hà Nội: Cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình bị phạt 3 năm tù Tòa đã tuyên án phạt cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.