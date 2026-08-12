Khởi tố đối tượng đổ trái phép hơn 160 tấn chất thải tại phường Yên Tử

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hưng (sinh năm 1987, trú tại khu Hiệp Thái, phường Yên Tử) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra hoạt động tập kết chất thải và sản xuất gạch thủ công tại khu An Thái, phường Yên Tử do Nguyễn Duy Hưng làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tập kết khối lượng lớn bã xỉ vôi, đất lẫn gạch vỡ và vụn bê tông với tổng khối lượng lên tới 163,12 tấn.

Toàn bộ số chất thải trên được đổ trực tiếp trên nền đất, không có mái che, không có bờ bao và không đảm bảo các điều kiện lưu giữ chất thải theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng đầu tháng 3/2026, Nguyễn Duy Hưng đã thu mua bã xỉ vôi, vụn bê tông, đất đá lẫn gạch do các xe tải vận chuyển đến khu đất tại khu An Thái để tập kết.

Sau đó, Hưng sử dụng máy xúc để đập, trộn số chất thải này làm nguyên liệu đóng gạch; đồng thời thuê công nhân sản xuất gạch thủ công rồi bán ra thị trường thu lời.

Đáng chú ý, vị trí khu đất được Hưng sử dụng làm nơi tập kết chất thải và sản xuất gạch là đất nông nghiệp trồng lúa nước (được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ), hoàn toàn không phải là địa điểm đổ thải hay tập kết chất thải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đối với các mẫu vật thu giữ tại hiện trường xác định toàn bộ số chất thải nêu trên là chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố vụ án đổ trái phép 800 tấn chất thải rắn tại TP. Hồ Chí Minh Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việ triệt phá một đường dây thu gom, vận chuyển, đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn xây dựng tại địa bàn thành phố.

​