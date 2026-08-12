Thiếu nguồn vật liệu, dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng có tiến độ rất chậm

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí nhằm đẩy nhanh thi công Dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng.

Dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định (nay tỉnh Ninh Bình) và Thái Bình (nay tỉnh Hưng Yên) có chiều dài gần 61km. Tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120km/giờ, bề rộng nền đường 24,75m. Dự kiến, dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2027.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sau 14 tháng triển khai thi công, dự án mới đạt hơn 13% giá trị hợp đồng, chủ yếu là khối lượng thi công các công trình cầu lớn, trong khi các hạng mục quyết định đến tiến độ như: công tác đắp nền, xử lý đất yếu triển khai còn rất chậm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do khó khăn về nguồn vật liệu cát đắp với khối lượng còn thiếu hơn 9 triệu m3.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo các sở chuyên ngành, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt cấp phép khai thác toàn bộ các mỏ vật liệu đã được xác định cung cấp cho dự án trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2026; có cơ chế tháo gỡ khó khăn về giá, nguồn cung, vận chuyển, điều phối vật liệu cho dự án.

Ngoài ra, địa phương có báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu vật liệu tất cả các công trình trọng điểm đang có nhu cầu (giai đoạn 2026-2030) trên địa bàn tỉnh, khả năng cung cấp theo từng năm và nguồn vật liệu đã xác định, có kiến nghị và giải pháp để khắc phục khan hiếm nguồn cung vật liệu cho các công trình.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án tổng hợp chính xác nhu cầu vật liệu theo từng chủng loại, gói thầu và giai đoạn thi công; làm rõ nguồn cung, trữ lượng, cự ly vận chuyển, thời điểm khai thác và khả năng đáp ứng; kịp thời xử lý các vướng mắc để hoàn thành phê duyệt cấp phép khai thác mỏ trong tháng 8/2026; xây dựng phương án điều phối, dự phòng nguồn vật liệu, không để thiếu vật liệu làm gián đoạn thi công và ảnh hưởng đến giải ngân.

Chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án rà soát tổng thể tiến độ hợp đồng toàn bộ 14 gói thầu, cập nhật tiến độ chi tiết theo tuần, tháng và từng gói thầu; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết và kế hoạch bù tiến độ đối với các hạng mục còn chậm; phân công rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; ưu tiên các hạng mục xử lý nền đất yếu, đắp nền và các công trình cầu lớn, nhất là các cầu vượt sông Hồng.

“Chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án phải tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công, nguồn gốc và chất lượng vật liệu, thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý các nhà thầu, tư vấn không đáp ứng yêu cầu về năng lực, chất lượng và tiến độ theo hợp đồng, quy định pháp luật,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tăng cường các mũi thi công, tăng ca, kíp để tổ chức thi công liên tục tại các hạng mục đủ điều kiện; chủ động dự phòng thiết bị, vật tư, nhiên liệu và phương án thi công trong mùa mưa bão để bù đắp phần tiến độ còn chậm…/.

Quyết tâm hoàn thành cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng trước thời hạn Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện, với tiến độ đạt gần 30% và mục tiêu hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra.