Giao lưu nhân dân tạo nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam-New Zealand

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức New Zealand, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam (NZVFA) Anand Satyanand GNZM QSO KStJ cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa, khi quan hệ hai nước đã bước sang giai đoạn mới, nhiều tham vọng hơn, sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ông Anand Satyanand nhấn mạnh khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện tạo nền tảng vững chắc hơn để hai nước thúc đẩy hợp tác. Tuy nhiên, thành công của khuôn khổ này không chỉ phụ thuộc vào quan hệ giữa hai chính phủ, mà còn dựa rất lớn vào sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Theo ông Anand Satyanand, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn động viên mạnh mẽ đối với Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, đồng thời nhắc lại rằng giao lưu nhân dân là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương. Những liên kết này được xây dựng thông qua sinh viên, gia đình, cộng đồng, giới chuyên môn, doanh nghiệp, các nhóm văn hóa và tình bạn giữa người dân hai nước.

Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam tin rằng chuyến thăm có thể tạo thêm cơ hội để quan hệ Việt Nam-New Zealand hiện diện rõ nét hơn và mang tính thực chất hơn tại New Zealand. Hội đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy học hỏi lẫn nhau, trao đổi văn hóa, kết nối nghề nghiệp, cũng như tăng cường liên kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và các cộng đồng sở tại.

Mặc dù vai trò của Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam còn khiêm tốn, ông bày tỏ hy vọng hội có thể góp phần chuyển hóa thiện chí thành tình hữu nghị lâu dài và hợp tác thiết thực.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác sau khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ông Anand Satyanand cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để đưa nhân dân Việt Nam và New Zealand xích lại gần nhau hơn. Các thỏa thuận giữa hai chính phủ là rất quan trọng, nhưng chính những mối quan hệ cá nhân giữa người dân hai nước mới đem lại sức mạnh và ý nghĩa thực sự cho quan hệ đối tác.

Theo ông, giáo dục có lẽ là lĩnh vực có nhiều cơ hội nhất. Việt Nam có dân số trẻ, giàu khát vọng, trong khi New Zealand có thế mạnh về giáo dục và phát triển kỹ năng. Hai nước có thể làm được nhiều hơn thông qua đào tạo kỹ năng thực hành và nghề nghiệp, hợp tác nghiên cứu, trao đổi sinh viên và các chương trình thực tập.

Ông Anand Satyanand cũng nhấn mạnh cần trao thêm cơ hội để thế hệ trẻ đóng vai trò dẫn dắt. Thông qua các chương trình giao lưu thanh niên, hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp và những dự án chung, hai nước có thể góp phần xây dựng một thế hệ trẻ hiểu biết lẫn nhau, trở thành những người bạn và đối tác lâu dài giữa Việt Nam và New Zealand.

Văn hóa và du lịch cũng là những cầu nối quan trọng. Ông Anand Satyanand nhấn mạnh cả Việt Nam và New Zealand đều có truyền thống văn hóa phong phú và mối gắn kết sâu sắc với thiên nhiên. Vì vậy, việc thúc đẩy thêm các hoạt động trao đổi văn hóa và sáng kiến du lịch sẽ giúp người dân hai nước khám phá, trân trọng đất nước của nhau, đồng thời tạo ra các cơ hội kinh tế mới.

Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand như một cầu nối quan trọng giữa hai nước. Thông qua việc kết nối các gia đình, sinh viên, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng ở cả hai bên, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện có thể trở nên gần gũi và có ý nghĩa hơn trong đời sống hằng ngày của người dân.

Theo ông, chương mới của quan hệ Việt Nam-New Zealand không chỉ là câu chuyện của các thỏa thuận chính thức hay chính sách của chính phủ, mà còn là quá trình xây dựng tình bạn lâu dài và những kết nối bền chặt hơn giữa nhân dân hai nước. Chính điều đó sẽ tạo nền tảng vững chắc và lâu dài cho quan hệ đối tác trong tương lai.

Đề cập các khuyến nghị nhằm tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, ông Anand Satyanand cho rằng trước hết cần làm cho các liên kết giữa người dân hai nước trở nên thiết thực và thường xuyên hơn. Tình hữu nghị không nên chỉ được thể hiện tại các sự kiện lớn hay dịp lễ trang trọng, mà cần trở thành một phần của đời sống thường nhật. Muốn vậy, hai bên cần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp xúc thường xuyên thông qua hoạt động văn hóa, thăm hỏi cộng đồng, hỗ trợ sinh viên, mạng lưới nghề nghiệp và các chương trình giao lưu nhân dân.

Khuyến nghị thứ hai là đầu tư nhiều hơn cho thế hệ trẻ. Các chương trình cố vấn và mạng lưới dành cho sinh viên, chuyên gia trẻ và các nhà lãnh đạo tương lai có thể giúp họ xây dựng sự tự tin, phát triển hiểu biết liên văn hóa và tạo dựng những mối quan hệ lâu dài.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cũng có vai trò rất quan trọng. Trường học và đại học có thể trở thành những cây cầu kết nối hiệu quả giữa hai nước thông qua việc học ngôn ngữ, nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên và tăng cường kết nối giữa các cựu sinh viên. Những mối quan hệ này có thể trở thành nền tảng cho hợp tác lâu dài.

Theo ông Anand Satyanand, các cộng đồng địa phương tại New Zealand có thể tạo ra sự khác biệt thực chất và bền vững bằng cách giúp sinh viên, du khách và các gia đình Việt Nam cảm thấy được chào đón một cách chân thành. Những hành động hiếu khách và thân thiện nhỏ trong đời sống hằng ngày có thể xây dựng niềm tin và sự hiểu biết kéo dài suốt đời.

Với vai trò là một hội hữu nghị, ông Anand Satyanand chia sẻ Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam mong muốn góp phần kết nối tất cả những yếu tố này. Hội không thay thế ngoại giao chính thức, mà bổ trợ và củng cố ngoại giao từ nền tảng xã hội, thông qua việc xây dựng niềm tin, tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau-những yếu tố giúp các thỏa thuận chiến lược có ý nghĩa thực sự trong đời sống hằng ngày của người dân hai nước./.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-New Zealand, mở ra những chặng đường hợp tác mới Quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, hợp tác trên các lĩnh vực mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho Đối tác Chiến lược Toàn diện trong giai đoạn mới.