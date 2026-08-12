Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

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Từ học tập đến thực hành - Bước chuyển mới theo Chỉ thị 07-CT/TW
Theo Chỉ thị 07-CT/TW, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được đo bằng sản phẩm, chất lượng công việc và sự hài lòng của nhân dân.
Điểm sáng hợp tác địa phương giữa Việt Nam-Lào
Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.
Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô: Ưu tiên đầu tư đoạn tuyến hiệu quả
Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vùng Thủ đô, vùng các tỉnh miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Tỉnh đầu tiên thành lập đồng thời hai Đảng bộ theo Quy định mới
Cao Bằng là tỉnh đầu tiên thực hiện thành lập đồng thời hai Đảng bộ theo Quy định mới của Trung ương. Sau khi hai Đảng bộ được thành lập, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng có 62 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.
Việt Nam-Australia ký kết Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Việt Nam và Australia ký cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đồng thời hai bên trao 3 văn kiện về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Australia, thúc đẩy hợp tác chiến lược và phát triển quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp tại Australia
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Australia, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp tại Australia.
Giao lưu nhân dân tạo nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam-New Zealand
Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể tạo thêm cơ hội để quan hệ Việt Nam-New Zealand hiện diện rõ nét hơn và mang tính thực chất hơn.
Khi “Bình dân học vụ số” gõ cửa từng nhà
Chùm bài phản ánh những cách làm hay, kết quả bước đầu, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, yêu cầu đặt ra để chính quyền số thực sự trở thành động lực phát triển bao trùm của “siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh.
Chỉ thị số 07-CT/TW: Bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng
Theo các chuyên gia, việc chuyển từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành" không đơn thuần là thay đổi thuật ngữ, mà là bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc điều hành EQ Resources Limited
Sáng 12/8, tại Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành EQ Resources Limited - doanh nghiệp khai thác và phát triển khoáng sản hàng đầu của Australia.
Chủ tịch Cuba Fidel Castro: Lãnh tụ huyền thoại, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và vị lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc.
Quốc hội tiếp tục thảo luận về hai siêu dự án giao thông Đồng bằng sông Hồng
Hai dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ mở ra không gian phát triển, tăng liên kết vùng, góp phần đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành cực tăng trưởng mới.
Nâng tầm quan hệ Việt Nam-New Zealand, mở ra những chặng đường hợp tác mới
Quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, hợp tác trên các lĩnh vực mở rộng, tạo nền tảng vững chắc cho Đối tác Chiến lược Toàn diện trong giai đoạn mới.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand
Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
Vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào phát triển trường tồn
Bài viết của KPL khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam đã đóng góp tích cực cho việc vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào.
Thủ tướng: Đưa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hà Lan lên tầm cao mới
Điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính trong quan hệ song phương.
Việt Nam-New Zealand: Mở rộng dư địa cho những động lực tăng trưởng mới
Sự khác biệt về quy mô và cơ cấu kinh tế đang tạo nên tính bổ trợ, mở ra cơ hội để Việt Nam và New Zealand chuyển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành những hợp tác kinh tế thực chất hơn.
Tăng cường những cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam-Australia
Truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân được Việt Nam và Australia xác định là những lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào là cầu nối quan trọng với đất nước
Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng bà con Việt kiều tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế với Việt Nam.
Trao khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng tặng nhân dân Cuba
Khoản hỗ trợ của nhân dân Việt Nam được trao trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, là minh chứng cho tình đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba.
Quy định về kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị bảo vệ bí mật nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định 315/2026/NĐ-CP quy định việc kiểm định, kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó kiểm tra định kỳ được thực hiện 3 năm một lần.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch
Theo quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.
Hà Nội sắp xếp còn 14 sở chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Điện chia buồn về vụ động đất ở Colombia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hòa Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia về những thiệt hại nặng nề từ trận động đất xảy ra sáng 10/8.
Thông cáo báo chí số 09 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị; thảo luận ở tổ về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận...
Tái cấu trúc chương trình khoa học công nghệ để tạo kết quả thực chất
Giai đoạn 2016-2025, toàn hệ thống chương trình có khoảng 42 chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, triển khai khoảng 4.800 nhiệm vụ, tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước gần 17.000 tỷ đồng.
Các Bộ hoàn thành sắp xếp bộ máy gắn với phân cấp, phân quyền trong tháng 10
Theo Nghị quyết số 221/NQ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền (hoàn thành trong tháng 10/2026).
Đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm và các điều kiện thực thi phòng, chống tội phạm
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 11/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon.