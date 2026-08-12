Từ học tập đến thực hành - Bước chuyển mới theo Chỉ thị 07-CT/TW

Trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Trong bối cảnh đó, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức, học tập hay những cam kết tu dưỡng, mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển.

Thể hiện rõ bằng việc làm, đo bằng hiệu quả và soi bằng lòng dân

Sự ra đời của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, đưa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo bà Triệu Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, cần nhìn nhận bước chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành” trong Chỉ thị 07-CT/TW không đơn thuần là thay đổi cách diễn đạt, mà là một bước phát triển về tư duy và phương thức tổ chức thực hiện.

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhưng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn: không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện, mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống.

Bà Triệu Thị Thanh Bình cho rằng “thực hành” trước hết phải được hiểu là đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào từng công việc, từng quyết định và từng hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Học Bác không chỉ là nhớ những lời Người dạy, mà quan trọng hơn là học cách Người tư duy và hành động, luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng dân, gần dân, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm, đã quyết thì làm đến nơi đến chốn.

Đặc biệt, việc Chỉ thị 07 nhấn mạnh “phương pháp Hồ Chí Minh” có ý nghĩa rất thiết thực, bởi trong một giai đoạn mà đất nước phải giải quyết nhiều vấn đề mới, khó và phức tạp, chúng ta cần không chỉ có phẩm chất tốt mà còn phải có phương pháp làm việc khoa học, bản lĩnh và năng lực tổ chức thực hiện.

Người dân làm thủ tục tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

“Điểm tôi cho rằng rất quan trọng là Chỉ thị 07 đã đặt ra một thước đo mới. Học Bác không đánh giá bằng số lượng hội nghị, số bản đăng ký hay những báo cáo; phải được đo bằng sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp. Nói cách khác, kết quả thực tế phải là 'bài kiểm tra cuối cùng' của việc học và thực hành theo Bác. Một cán bộ nói rất hay về trách nhiệm nhưng để công việc chậm trễ, để người dân phải đi lại nhiều lần thì chưa thể coi là thực hành tốt. Ngược lại, một cán bộ âm thầm tháo gỡ một điểm nghẽn, giải quyết một việc khó, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, dám nhận trách nhiệm vì việc chung - đó chính là những biểu hiện rất cụ thể của việc học Bác,” bà Triệu Thị Thanh Bình chia sẻ.

Có thể nói, nếu Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 tạo nên một bước chuyển quan trọng trong việc đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, thì Chỉ thị 07 tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn yêu cầu đó.

Thực tiễn đặt ra những câu hỏi mới: Làm thế nào để việc học Bác không rơi vào hình thức? Làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm vào từng quyết định lãnh đạo, từng hành động công vụ, từng sản phẩm công việc? Làm thế nào để người dân có thể cảm nhận được kết quả của việc học và làm theo Bác qua chính chất lượng phục vụ của bộ máy?

Học Bác bằng hành động, giữ lòng dân bằng kết quả

Chỉ thị 07 chính là câu trả lời cho những yêu cầu đó và đây cũng là bước chuyển có tính chất bản lề: từ “học và làm theo” sang “học tập và thực hành.”

Điểm mới nổi bật và có ý nghĩa bao trùm của Chỉ thị 07 trước hết nằm ở chính cách đặt vấn đề: “học tập, thực hành” nhấn mạnh hơn đến tính thường xuyên, tự giác, cụ thể và có khả năng kiểm chứng của hành động. Đây là sự chuyển từ “nói về Bác” sang “làm việc theo phương pháp của Bác”; từ “học những điều Bác dạy” sang “giải quyết công việc bằng tinh thần, phương pháp và phong cách của Bác.”

Em Nguyễn Trọng Sơn, sinh viên năm cuối Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng), cho rằng một cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính không chỉ thể hiện tinh thần “hết lòng phục vụ nhân dân” bằng thái độ niềm nở.

Thực hành theo Bác còn phải thể hiện ở việc chủ động hướng dẫn để người dân không phải đi lại nhiều lần, phối hợp với các bộ phận liên quan để tháo gỡ vướng mắc, xử lý đúng hạn và chịu trách nhiệm đến cùng đối với phần việc của mình.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Khi người dân cảm nhận rằng bộ máy hành chính thực sự “vì dân,” lúc đó đạo đức công vụ mới trở thành giá trị sống động.

“Tinh thần ‘dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung’ không chỉ là yêu cầu đối với một cá nhân cán bộ; đó còn là đòi hỏi đối với cả hệ thống trong việc xây dựng một môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo và chịu trách nhiệm.”

Trở lại công việc của người làm báo, bà Triệu Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, cho rằng khi nghiên cứu kỹ Chỉ thị 07-CT/TW thì thấy mỗi người làm báo cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong chuyên môn nghề nghiệp.

Mỗi hội viên, phóng viên, biên tập viên… tăng cường lan tỏa những tấm gương cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng kiến thiết thực giúp người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi. Báo chí phải thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Một chủ trương chỉ thực sự có sức sống khi người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng những thay đổi tích cực. Báo chí không chỉ viết về cái tốt, mà phải góp phần để cái tốt được lan tỏa, cái đúng được bảo vệ và cái chưa tốt được nhìn nhận, sửa chữa.

Đó chính là cách thiết thực để việc học và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống, thực sự trở thành mạch nguồn tinh thần, phương pháp hành động và động lực để đất nước vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Suy cho cùng, học Bác không phải là nói những điều lớn lao, mà là biến những giá trị cao đẹp thành cách sống, cách làm việc và cách phục vụ nhân dân mỗi ngày.

Đó là khi đạo đức Hồ Chí Minh trở thành đạo đức công vụ; phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong cách lãnh đạo, gần dân, trọng dân, vì dân; phương pháp Hồ Chí Minh trở thành cách giải quyết công việc khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả.

Khi ấy, việc học và làm theo Bác không còn là một khẩu hiệu, mà trở thành những việc làm cụ thể, hiện diện trong từng quyết định, từng hành động và từng kết quả vì dân./.

Chỉ thị số 07-CT/TW: Bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng Theo các chuyên gia, việc chuyển từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành" không đơn thuần là thay đổi thuật ngữ, mà là bước đột phá về chất trong tư duy lãnh đạo của Đảng.