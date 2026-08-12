Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp tại Australia ​

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Australia, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp tại Australia.

Tại cuộc tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành EQ Resources Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Ban Lãnh đạo EQ Resources Limited và nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra nhiều cơ hội mới để hai nước cùng phát triển các chuỗi cung ứng chiến lược, trong đó khoáng sản quan trọng là một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn và EQ Resources Limited là một trong những tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao việc doanh nghiệp EQ Resources Limited đã thiết lập quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực vonfram, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoáng sản chiến lược đang trở thành vấn đề phát triển toàn cầu.

Quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao đang làm gia tăng nhu cầu đối với các khoáng sản chiến lược trên phạm vi toàn thế giới.

Ông Craig Bradshaw chia sẻ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao và tin tưởng tiềm năng, cũng như những định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; đánh giá cao tiềm năng khoáng sản của Việt Nam và mong muốn tiếp tục được đầu tư mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Bày tỏ tin tưởng vào những chiến lược phát triển của Việt Nam, ông Craig Bradshaw cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lâu dài, góp phần khai thác và chế biến những sản phẩm có giá trị cao hơn.

Ghi nhận EQ Resources Limited đã xây dựng được mô hình hợp tác hiệu quả giữa nguồn nguyên liệu tại Australia và năng lực chế biến tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng doanh nghiệp hai nước hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau trong việc hình thành các chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao; mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy mô hình hợp tác này theo hướng ổn định, lâu dài và cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng EQ Resources Limited mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chế biến sâu khoáng sản, vật liệu công nghệ cao...

Hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bao gồm vật liệu công nghệ cao, đây sẽ là nền tảng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển ngành công nghiệp khoáng sản theo hướng hiện đại và bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại và cam kết đầu tư dài hạn tham gia vào quá trình phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược tại Việt Nam.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trên cơ sở pháp luật, minh bạch và cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Công ty công nghệ Advanced Navigation. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Advanced Navigation, nguyên Thủ tướng thứ 29 của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp ông Malcolm Turnbull trong chuyến thăm tới Australia; cho biết chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đây là thành quả được vun đắp qua hơn 50 năm quan hệ Việt Nam-Australia, đồng thời là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, Việt Nam và Australia đều đặt ra những mục tiêu phát triển; hai nước cần tăng cường phối hợp, khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước và cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu. Nếu không kịp thời phối hợp hành động, hai bên có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá.

Việt Nam coi hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ, biển và đại dương là những nền tảng để tạo ra các bước đột phá mới trong quan hệ hai nước.

Đánh giá ông Malcolm Turnbull là người bạn gần gũi, có sự hiểu biết và tình cảm sâu sắc đối với Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp của ông trên cương vị Thủ tướng Australia trước đây đối với việc củng cố quan hệ song phương.

Những thành tựu mà hai nước đạt được hiện nay có sự đóng góp quan trọng của ông; mong muốn ông Malcolm Turnbull tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học-công nghệ, đồng thời chia sẻ các đề xuất, sáng kiến và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong những lĩnh vực Australia có thế mạnh và kinh nghiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và mở ra những hướng phát triển lớn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh trong thời gian tới. Nhiều lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam phù hợp với thế mạnh của các doanh nghiệp Australia, nhất là khoa học-công nghệ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công nghệ dẫn đường và định vị của Advanced Navigation phù hợp với những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên hợp tác với Australia, gồm khoa học-công nghệ, biển, đại dương. Đây là những công nghệ có vai trò quan trọng trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác với các đối tác Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, ứng dụng cụ thể và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ lợi ích của cả hai nước.

Ông Malcolm Turnbull bày tỏ vui mừng về cuộc gặp và chia sẻ sự lạc quan trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Australia-Việt Nam.

Chủ tịch Advanced Navigation khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam đối với các ngành công nghiệp điện tử và công nghệ, đồng thời cam kết trở thành một đối tác tin cậy, hợp tác lâu dài và hiệu quả với Việt Nam.

Ông Malcolm Turnbull nhận định trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn và thách thức, các quốc gia và nền kinh tế tầm trung cần tăng cường hợp tác với nhau.

Nhắc lại dấu ấn của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia từng được tổ chức tại Sydney, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết, hợp tác khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí với những nhận định và đề xuất của ông Malcolm Turnbull; nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là một trong những trụ cột quan trọng nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Advanced Navigation sẽ không chỉ góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn đóng góp vào việc hình thành năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia./.